The Black Phone: El caso real que inspiró la aclamada película

The Black Phone es una cinta de terror dirigida por Scott Derrickson, conocido por estar detrás de otros filmes como The Exorcism of Emily Rose, Sinister y Doctor Strange. Cabe mencionar que muchos críticos han halagado esta película y adulado la actuación de Ethan Hawke.

The Black Phone narra la historia de un niño de 13 años llamado Finney, que en un momento de distracción es secuestrado por un hombre que finge ser un mago. The Grabber, como se le conoce a este aterrador secuestrador, encierra a Finney en un sótano en donde lo único que tiene alrededor es una cama y un teléfono negro empotrado a la pared, y que parece estar conectado a otro mundo. Finney comienza a usar el aparato para comunicarse con quienes fueron víctimas de The Grabber y junto con ellas, encontrar la manera de escapar.

La posible historia real detrás de The Black Phone

Si bien The Grabber, el secuestrador interpretado por Ethan Hawke, no es un asesino de la vida real, sino que más bien es un personaje que salió de la mente de Joe Hill, el autor del libro en el que se basa The Black Phone y que además es hijo de Stephen King, sí existe un caso verdadero muy parecido a la trama de la película.

Era el día 4 de diciembre de 1972 cuando Steven Stayner, un niño de 7 años caminaba de su colegio a su casa y un hombre llamado Ervin Murphy lo interceptó para preguntarle si quería donar algo de dinero a una iglesia. El niño dijo que sí y el hombre le ofreció llevarlo a su hogar en una camioneta donde se encontraba otro hombre, llamado Kenneth Parnell.

Parnell habría llevado a Steven a su casa, donde lo mantuvo secuestrado alrededor de 7 años, según el documental titulado Captive Audience: A Real American Horror Story. El niño era obligado a llamar papá a su secuestrador, quien le había cambiado el nombre por el de Dennis Parnell.

Según el documental, desde aquel día, Kenneth obligaba a Steven a tratarlo como si fuera su padre en público, mientras que cuando estaban en casa, el chico era sometido a abusos físicos y sexuales.

En dicho documental, la familia de Steven explica que siempre trataron de mantener vivo el caso de la desaparición de Steven en las noticias, pues nunca perdieron la esperanza de obtener información para localizarlo.

Con el paso del tiempo Steven creció y llegó a 14 años, y Kenneth notó que ya no era tan fácil controlar a su víctima a través de la fuerza física, por lo que tuvo que ir en busca de otro niño de menor edad.

Fue en febrero de 1980 cuando Parnell secuestró a Timmy White, otro niño de 5 años, y Steven al ver que White estaba destinado a su misma suerte, decidió planear un escape.

Según la cadena ABC News, era el 1 de marzo de 1980 cuando los dos niños lograron escapar, salieron de aquella casa y caminaron hacia una carretera para pedir que alguien los trasladara a la estación de policía en Ukiah, California.

Steven Stayner detalló todo lo que había vivido los últimos 7 años que pasó secuestrado, lo que fue razón suficiente para que la policía capturara a Kenneth y fuera culpado de secuestro. Steven pudo regresar con su familia y a los 20 años contrajo matrimonio, sin embargo en el documental declara que tras recuperar su vida, nunca pudo superar el horror que vivió los 7 años que estuvo en cautiverio.

