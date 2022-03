Tesla revoluciona la industria con un limpiaparabrisas láser

Si hablamos de innovación automotriz, el nombre Tesla aparece en los primeros puestos de la lista. Vehículos eléctricos, con techos solares y piloto automático, son solo algunos de los elementos característicos de estos autos. Sin embargo, una nueva tecnología es la que sorprende al mundo: limpiaparabrisas láser.

La empresa de Elon Musk ya patentó su prototipo de limpiaparabrisas láser. Lo hizo en 2019, y desde entonces hasta ahora, se han dedicado a perfeccionar el sistema, y lanzarlo en futuros modelos de autos eléctricos Tesla.

Con este sistema de limpiaparabrisas, quedaría completamente sustituido el proceso con escobillas de goma actual. El láser sería incorporada tanto en el vidrio delantero, como en el trasero, y se especula que también estará en las cámaras de video que permiten el funcionamiento del piloto automático.

¿Cómo funciona el limpiaparabrisas láser de Tesla?

El sistema de limpiaparabrisas láser de Tesla cuenta con emisores láser que están estratégicamente distribuidos en el capot, en dirección al vidrio. Su intensidad está definida para poder eliminar las partículas de agua que se posen sobre la superficie.

Los sensores láser estarán controlados de forma electrónica, para trabajar de forma automática, apenas el agua se pose sobre el vidrio del Tesla.

Estos haces de luz láser, que sirven como limpiaparabrisas, pueden ser peligrosos para la vista, por esta razón, la compañía de Elon Musk ha desarrollado un vidrio especial para que no afecte a los pasajeros.

Es un recubrimiento de óxido de indio y estaño, que cumpliría la función de “escudo protector”. Esta aleación permite que el láser no atraviese el vidrio.

¿Qué beneficios tiene el limpiaparabrisas láser?

La construcción de los automóviles, y la industria de fabricación en general, tiende a reducir el gasto de insumos y materias primas, pensando en la conservación del medio ambiente.

El sistema limpiaparabrisas láser de Tesla , promete contribuir con el medioambiente, porque se eliminan las partes metálicas, goma y plástico.

Al no usar escobilla, por otra parte, no se produce un desgaste de elementos por fricción, lo que le dará una mayor vida útil al sistema. Por último, el limpiaparabrisas láser de Tesla , dará una visión perfecta en cualquier condición meteorológica, limpiando incluso las zonas donde la escobilla de goma no puede.

