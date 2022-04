VIDEO: Tekashi 6ix9ine regala 1 mdp a familia en pobreza en Cancún

Tekashi 6ix9ine, rapero mexicano-estadounidense, sorprendió a una familia que vivía en pobreza extrema en Cancún, Quintana Roo, luego de que decidiera regalares un total de 50 mil dólares, es decir, un aproximado de un millón de pesos mexicanos.

A través de redes sociales, el rapero compartió un video en el que se ve estacionarse sobre la autopista que conduce hasta el aeropuerto de Cancún, para regalarle el dinero a la familia que vivía en una casa hecha de lámina y cortinas.

En la grabación que se hizo viral, se aprecia cómo Tekashi 6ix9ine se aproxima a la familia para explicarles quién es y a qué estaba acudiendo a su vivienda.

Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel. Le queremos dar un millón de pesos. Esto para usted y su familia. Es todo tuyo paisita se escucha en el video grabado por el rapero.

Tras este acto, la familia que se vio beneficiada, comenzó a agradecerle a Tekashi 6ix9ine por el regalo, palabras a las que el rapero respondió con un “no se apuren, que Dios los bendiga”.

Esta acción ya generó más de 7.9 millones de reproducciones en Instagram, además de que la grabación tiene más de 65 mil comentarios aplaudiendo el accionar del rapero mexicano-americano.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el rapero es grabado regalando dinero a la gente más necesitada, pues hace un par de años, se le vio dando billetes de cien dólares en las calles de los barrios más pobres de México.

Joven cumple su sueño de tocar con Coldplay en Monterrey

Con la acción de humildad de Tekashi 6ix9ine, cabe recordar lo que hizo Coldplay el pasado 27 de marzo, pues la agrupación cumplió el sueño de un joven mexicano al dejarlo tocar en el escenario la canción “Gravity”, durante su concierto ofrecido en Monterrey, Nuevo León.

En aquel entonces, el vocalista Chris Martin subió al joven Bernardo Santos al escenario en el estadio BBVA de Monterrey, para que lo acompañara a tocar la canción “Gravity”.

El joven Bernardo Santos, de Aguascalientes, publicó en su cuenta de Twitter lo agradecido que estaba por poder compartir escenario con Coldplay.

Los fanáticos de la banda británica ayudaron a Bernardo para que fuera escuchado por los integrantes de Coldplay para poder cumplir su meta.

El joven llevaba consigo una pancarta en la que se leía: “Can I play “Gravity” on the piano with you?”.

Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias @coldplay por esta noche. https://t.co/6bQEdxupZg — Bernardo Santos (@Bernardostoss) March 27, 2022

De igual forma, en aquella fecha Coldplay también sorprendió a sus fans con el homenaje que realizó al cantante de ranchero mexicano, Vicente Fernández, al cantar la canción “El Corrido de Monterrey”.

