VIDEO: Taxista insulta a pasajera; un día después le quitan licencia

Claramente el transporte público en México no es el mejor, ya sea porque las unidades no están en óptimas condiciones o porque el servicio por parte de los operadores no es agradable, y nada mejor para demostrarlo que el caso de un taxista de Durango quien insultó a una pasajera, el video se hizo tan viral que un día después le retiraron su licencia.

Los hechos ocurrieron el martes 2 de agosto y fue cuestión de horas para que las autoridades de Durango pusieran cartas en el asunto y explicaran la severa sanción que el taxista había recibido tras agredir verbalmente a la pasajera.

Taxista insulta a pasajera por pagar con un billete de 200 pesos

A través de redes sociales circuló un video en el que la pasajera evidenció el pésimo servicio del transporte público en Durango; en escaso minutos se puede ser testigo de cómo el taxista se molesta por no pagarle con cambio.

Este ogt que maneja un taxi con placas 144DYP no traía cubrebocas y comienza a insultar a la pasajera porque le pagó con un billete de 200 y no traía cambio.



Ojalá transportes @SGGDurango ponga atención a este asunto. pic.twitter.com/rz552cBBJq — Diego (@oritanogrcs) August 2, 2022

Como si eso fuera poco, la mujer también resaltó el hecho de que el conductor del taxi no traía cubrebocas y que en todo el viaje pareció mostrar una mala actitud tras indicarle el camino que debía tomar.

Lo peor vino cuando intentó pagar el servicio con un billete de 200 pesos ya que él dijo no tener cambió y para finalizar la travesía, aventó sus cosas a la banqueta.

Al momento de llegar a mi destino le pagué con un billete de 200 pesos, me empezó a decir muchas groserías porque no traía cambio y se fue molesto a cambiar el billete. Me empezó a faltar al respeto, me aventó a la banqueta las cosas que traía y casi me tumba de que arrancó el carro como loco.

En el video se puede escuchar cómo el chofer contesta con groserías solo para decir que no era su obligación llevar cambio, “le hubiera preguntado desde un pinche principio y la mando a la jodida, así de sencillo, yo le hablo como se me da la chingada”.

Retiran licencia a taxista que insultó a una pasajera en Durango

El video rápidamente se hizo viral y causó indignación entre los internautas, quienes pidieron se compartieran las placas del vehículo para reportar al taxista y que fuera destituido de su puesto.

Incluso hubo quien argumentó que esa era una de las principales razones por las que han dejado de usar ese medio de transporte, y en lugar de ello han optado por los taxis de aplicación.

Severa sanción al chofer de taxi que agredió verbalmente a una pasajera.

Compartimos el comunicado oficial @SSMTransportes pic.twitter.com/T9CFkWCuwx — Secretaria General de Gobierno de Durango (@SGGDurango) August 3, 2022

Así fue que la Subsecretaría de Movilidad y Transportes Durango (SSMyT) informó que gracias a que la pasajera interpuso una queja formal, la dependencia pudo proceder contra el taxista.

La decisión final fue cancelar la licencia del conductor, identificado como Edgar “N” por 5 años; pero eso no fue todo ya que también se le impusieron infracciones que ascienden a 5 mil 400 pesos por maltrato al usuario y no utilizar cubrebocas; incluso el concesionario del taxi decidió concluir la relación laboral con el conductor.

