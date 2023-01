Acusan a Shakira de plagio en su nueva canción con Bizarrap

La cantante Shakira y su nueva canción titulada “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú" han estado en boca de todos debido a que claramente está dirigida para su exesposo, Gerard Piqué, pero también ha dado de qué hablar debido a un presunto plagio.

Shakira hizo este tema con el productor argentino Bizarrap, quien comenzó en 2017 haciendo videos en YouTube y cinco años después llegó al número 1 de la lista de Billboard. De hecho, a sus 24 años Bizarrap ha logrado colaborar con artistas como Nathy Peluso, Duki, Residente, Nicky Jam y Quevedo.

¿Quién es Briella? Cantante que acusa a Shakira de realizar plagio

La venezolana conocida en redes como BriellaMusic compartió una publicación en la que se escucha un fragmento de la canción de Shakira y otro de una de sus canciones, titulada Solo tú, que fue publicada el pasado junio y acumula millones de reproducciones.

La artista preguntó a sus seguidores si encontraban alguna similitud entre su canción y la canción de Shakira y el productor argentino.

Más tarde, la cantante venezonala se dijo “en shock”, “estoy temblando, no sé qué hacer”, mencionó. Dio a conocer que tenía su bandeja de mensajes colapsada debido a que la canción de la colombiana se parecía a la de ella, “es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira , la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, dijo a través de Instagram.

También aseguró que no habla “con la intención de desprestigiar” a los artistas, ya que es fan de ellos, sin embargo, también quiere defender su trabajo. “Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito”.

Después agregó que si le hubieran preguntado acerca de tener una parte de su canción ella no se hubiera negado. “Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”, expresó.

Ante esto, muchos usuarios han dicho que las canciones sí son muy parecidas, sin embargo, otros han compartido que Brialla no es la única que ha hecho esa clase de arreglos.

Acusaciones a Shakira por plagio

También es importante recordar que no es la primera vez que Shakira se enfrenta a una acusación por plagio , ya que en 2019, uno de los casos acabó incluso en los tribunales, por una demanda por plagio a Carlos Vives, con quien realizó su éxito La Bicicleta.

En 2005, el cantante de salsa Jerry Rivera acusó a la famosa de haber plagiado el comienzo de una de sus canciones en su éxito Hips Don’t Lie. Dijo que el tema tenía un cierto parecido con el inicio de su canción, Amores como el nuestro.

Letra de la canción de Shakira

La letra de la nueva canción de la colombiana ha generado mucha polémica debido a que es dirigida a Gerard Piqué ¿Ya la escuchaste? Aquí te la dejamos.

A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique.

