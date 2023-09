Captan a Sam Smith paseando por las calles de la CDMX previo a su concierto

¡Qué afortunados son algunos! Luego de semanas y meses de espera por el concierto de Sam Smith en la Ciudad de México, este 14 de septiembre por fin se llevará a cabo la primera de las presentaciones del artista británico en suelo capitalino, sin embargo, la nota se la llevó por otros motivos.

Y es que a unas cuantas horas de que el intérprete de canciones como I’m Not the Only One, Stay With Me y Fire on Fire, se dio un tiempo para pasear por las calles de la capital de la República Mexicana, lo cual aprovecharon algunos fanáticos.

Fue a través de las redes sociales que se comenzaron a hacer virales unas fotografías de fanáticos de Sam Smith, los cuales mostraron su fotografía con el británico en medio de las calles capitalinas rodeado de varios seguidores que aprovecharon para tener un gran recuerdo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, se aprecia al cantante en una playera blanca y unos pantalones de mezclilla de lo más sencillo que pueda parecer. Sin embargo, lo que más generó impacto fue la sencillez con la que el cantante se dirigía a los fanáticos mexicanos que le pedían una foto o autógrafo.

Sam Smith recibe regalos de fan mexicanos en CDMX

Incluso en una de las grabaciones que se subieron en la plataforma de TikTok, se aprecia cómo fue que el cantante recibió varios regalos, lo cual generó el asombro del propio Sam Smith.

“Se merece todo lo mejor por ser tan bella persona”, señalan en redes sociales algunos de los fanáticos que mostraron su admiración por el cantante británico.

“Jamás pensé que fuera tan humilde”, “Tan lindo con sus fans”, “Estos realmente son artistas, los que se dan el tiempo de saludar a las personas que con su apoyo los hacen”, son algunos de los comentarios que se hicieron presentes en las redes sociales.

yo confié en ti dios, yo confié que vería a Sam Smith en su hotel hoy, y omggggg pic.twitter.com/gkH7CcRNwR — Carito (@carito_cast_) September 14, 2023

¿Cuándo son los conciertos de Sam Smith en la CDMX?

Vale la pena mencionar que el primero de los dos conciertos que dará el cantante británico, Sam Smith, en la Ciudad de México, será precisamente este jueves 14 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

La otra de sus presentaciones en la capital se dará el próximo viernes 15 de septiembre en el mismo recinto, lugar en el que se espera un lleno total gracias a la aceptación que tiene el cantante británico entre los mexicanos.

Es importante mencionar que las presentaciones de Sam Smith en México iniciaron en Monterrey, Nuevo León, lugar que vivió una auténtica fiesta gracias al artista nacido en Londres, Inglaterra.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.