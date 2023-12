¿Qué sabemos de la supuesta infidelidad de la reina Letizia que puso en el ojo del huracán a la corona española?

La reina Letizia, esposa del rey Felipe VI de España, está en el centro de la polémica tras las sorprendentes declaraciones de su excuñado, Jaime del Burgo, quien aseguró haber mantenido una relación amorosa con ella durante varios años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Quién es Jaime del Burgo?

Jaime del Burgo es un empresario e inversionista español, exmarido de Thelma Ortiz, la hermana menor de la reina Letizia. Ambos se casaron en 2012 y se divorciaron en 2014. Esta relacionados con empresas como Lastpool Ltd, Pacadar edificación, Gasteiz Desarrollo Industrial o Hispanolusa Teconológica de Edificación.

Lee también: Este es el precio del vestido midi que escogió la reina Letizia para el festival de cine en Tudela

¿Qué dijo sobre su supuesta relación con la reina Letizia?

El pasado 4 de diciembre, Jaime del Burgo publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes en los que afirmaba haber tenido un romance con la reina Letizia desde 2002 hasta 2011, con algunas interrupciones.

Del Burgo también compartió una foto en la que se ve a la reina Letizia con una pashmina negra frente a un espejo, y le atribuyó el siguiente texto: “Amor. Llevo tus pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

@JaimeDelBurgo vía X La reina Letizia en una fotografía publicada por Jaime del Burgo.

Lee también: La Reina Letizia en Polanco

Además, hizo referencia a un libro titulado ‘Letizia y yo’, escrito por el periodista Jaime Peñafiel, en el que supuestamente relataba su historia de amor con la reina y las infidelidades que ambos cometieron a sus respectivas parejas.

“1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016. Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado”, detalló del Burgo.

Cabe mencionar que la Letizia tuvo a su primera hija, la princesa Leonor en 2005 y a la princesa Sofía en 2007.

Lee también: Momentos de la reina Letizia en México

¿Qué ha dicho la Casa Real al respecto?

La Casa Real no ha emitido ningún comentario oficial sobre las acusaciones de Jaime del Burgo. Sin embargo, los rumores aseguraron que fuentes directas desmintieron rotundamente que existiera alguna relación entre él y la reina Letizia. Según estas fuentes y muchos detractores a través de redes sociales, se trata de una invención del excuñado de la reina, motivada por el resentimiento y el afán de protagonismo.

El rey Felipe VI tampoco realizó ninguna declaración pública al respecto. El monarca se encontraba en Argentina cuando estalló el escándalo, asistiendo a la ceremonia de investidura del presidente Javier Milei, y hasta ahora realiza sus actividades con normalidad.

El Rey visita el Panteón de Marinos Ilustres de la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando (Cádiz).



➡️https://t.co/BdeahDjkyz pic.twitter.com/Vhadc6JU7x — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) December 14, 2023

Tras levantarse la polémica, Jaime del Burgo eliminó todas las publicaciones y posteó lo siguiente: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en el Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”, escribió del Burgo en su cuenta de Twitter.

@JaimeDelBurgo vía X Jaime del Burgo en X

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado