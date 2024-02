La RAE desaparecerá estas dos letras del abecedario

La Real Academia Española (RAE) , entidad encargada de regularizar la lengua en el mundo hispanohablante, ha tomado una decisión sorprendente al eliminar de manera definitiva dos elementos del abecedario español. Aunque comúnmente se consideraban como letras, en realidad, se trata de dígrafos: conjuntos de dos letras que representan un solo sonido.

¿Qué es un dígrafo?

En este caso, los dígrafos afectados son “ch” y “ll”. Un dígrafo es un grupo de dos letras que están representadas por un solo sonido. La RAE confirma que estos dígrafos se excluyen de las filas del abecedario español debido a que, aunque se componen de dos letras, representan un solo fonema al pronunciarse.

La exclusión de los dígrafos “ch” y “ll” fue anunciada por la Real Academia Española en su sección de Español al Día . Aunque muchos desconocían esta regla o no la seguían rigurosamente, es importante tenerla en cuenta en la escritura y pronunciación del español.

👀ESPAÑOL AL DÍA

👉Exclusión de «ch» y «ll» del abecedario

Se excluyen del abecedario los signos ch y ll, ya q en realidad, no son letras, sino dígrafos (conjuntos de dos letras o grafemas q representan un solo fonema)

Foto: Santiago Muñoz, Director RAE https://t.co/D7uX4wu9ED pic.twitter.com/T8YAfBcmR2 — Ada Jitza Cortés 🇺🇸🇵🇷 (@ajitza) September 11, 2022

Es crucial destacar que, aunque estos dígrafos dejan de formar parte del abecedario, no desaparecen del sistema gráfico del español. La RAE subraya que la eliminación no implica que dejen de utilizarse, sino que ya no serán considerados letras en el abecedario.

Es fundamental difundir esta regla, ya que muchos aún desconocen este cambio en la normativa. La ortografía y gramática son parte esencial de nuestra comunicación diaria, y su correcto uso contribuye a que los mensajes sean comprensibles y evita malentendidos.

