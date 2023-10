FOBO, el nuevo miedo de trabajadores que están dispuestos a bajar su sueldo para no ser despedidos

Si trabajas en una empresa enfocada en la tecnología, es posible que hayas escuchado el término FOBO. No se trata de una nueva marca de ropa o de un juego de mesa, sino de un acrónimo que hace referencia a un sentimiento generalizado entre los trabajadores que ha crecido conforme la llegada de la inteligencia artificial.

El FOBO, que significa ‘Fear Of Been Obsolete’ o ‘Miedo a ser obsoleto', es un fenómeno que afecta a una gran cantidad de trabajadores que temen que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, haga de su trabajo algo innecesario o irrelevante en un futuro cercano. Según una nueva encuesta realizada por Gallup, este sentimiento es especialmente fuerte entre las personas con educación universitaria y con conocimiento sobre las IAs y otros avances tecnológicos.

La encuesta reveló que el 22% de una muestra de trabajadores estadounidenses teme que sus trabajos perdieran su valor en un futuro cercano debido a estos avances. Este índice aumentó 7 puntos respecto al 15% registrado en 2021.



Además, la encuesta mostró que hay diferencias según el nivel educativo y la edad de los trabajadores. Entre 2021 y 2023, la proporción de trabajadores sin educación universitaria preocupados por el tema aumentó del 22% al 24%. Pero entre los trabajadores con educación universitaria, se disparó del 8% al 20%, según los resultados.

Esto se suma a la creciente creencia de que los títulos universitarios no eximen a los trabajadores ante la llegada de la inteligencia artificial al campo laboral, según un análisis realizado por la Kellogg School of Management de Northwestern en USA. A demás, los trabajadores con mayor nivel educativo son más propensos a sobreestimar el impacto negativo de la IA en sus empleos y a subestimar sus propias capacidades para adaptarse y aprender nuevas habilidades.



Otra encuesta realizada por el Wall Street Journal-NORC , encontró que el 56% de los estadounidenses creía que el título universitario ya no garantizaba algún beneficio laboral en la actualidad.

También hubo un aumento generacional, pues la brecha de preocupación apuntó a los jóvenes de entre 18 y 34 años, que son los más expuestos a las nuevas tecnologías y los más conscientes de sus implicaciones.

El FOBO no solo genera ansiedad e inseguridad en los trabajadores, sino que también puede afectar sus decisiones laborales. Casi un tercio de los trabajadores encuestados revelaron que aceptarían un recorte salarial de hasta el 25% con tal de no ser despedidos o reemplazados por una inteligencia artificial.

¿Qué se puede hacer para combatir el FOBO?

El FOBO es un problema real que puede afectar la salud mental y el rendimiento de los trabajadores. Por eso, es importante tomar medidas para prevenirlo y reducirlo. Algunas posibles soluciones son:

- Informarse sobre las verdaderas implicaciones de la inteligencia artificial en el mundo laboral. No dejarse llevar por mitos o exageraciones, sino por datos y evidencias. La IA no va a eliminar todos los empleos, sino que va a transformarlos y crear nuevos. Además, la IA no puede reemplazar las habilidades humanas como la creatividad, la empatía o el pensamiento crítico.

- Mantenerse actualizado y capacitado. La mejor forma de evitar ser obsoleto es seguir aprendiendo y desarrollando nuevas competencias. No basta con tener un título universitario, sino que hay que estar al día con las tendencias y las demandas del mercado laboral. Para ello, se puede recurrir a cursos online, plataformas digitales, mentorías o redes profesionales.

- Buscar apoyo y orientación. El FOBO puede generar estrés e incertidumbre, por lo que es importante contar con el respaldo y el consejo de personas que puedan ayudar a superarlo. Se puede recurrir a colegas, amigos, familiares o profesionales especializados en coaching o psicología laboral.

- El FOBO puede paralizar o desmotivar a los trabajadores, pero también puede ser una oportunidad para crecer y mejorar. En lugar de temer al cambio, se puede aprovechar para explorar nuevas posibilidades, desafiar los propios límites y descubrir el propio potencial.

