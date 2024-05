¡Podrían dañar tu casa! Los árboles que jamás debes plantar en tu banqueta

Plantar árboles en la banqueta puede ser una excelente manera de embellecer el entorno y proporcionar sombra, pero elegir las especies adecuadas es crucial. Algunas de ellas poseen raíces tan agresivas que pueden ocasionar daños significativos a las estructuras cercanas, incluida tu propia casa.

A continuación, te presentamos una lista de alternativas que debes evitar para proteger el suelo de tu hogar.

¿Qué árboles jamás debes plantar en tu banqueta?

Según un video de YouTube publicado por el canal @ArqzonArquitectura , especializado en diseño y construcción, los siguientes árboles son los que debes evitar a toda costa si quieres proteger tu banqueta :



Jacaranda : A pesar de su belleza con sus flores moradas, las raíces suelen extenderse y causar daños en las banquetas. Esto se genera especialmente en zonas urbanas donde el espacio es acotado.

: A pesar de su belleza con sus flores moradas, las raíces suelen extenderse y causar daños en las banquetas. Esto se genera especialmente en zonas urbanas donde el espacio es acotado. Olivo Negro : Aunque es apreciado por su sombra y belleza, este árbol tiene crecimiento muy agresivo al nivel de penetrar en tuberías y otras estructuras que encuentren en el camino.

: Aunque es apreciado por su sombra y belleza, este árbol tiene crecimiento muy agresivo al nivel de penetrar en tuberías y otras estructuras que encuentren en el camino. Álamo : Conocido por su rápido crecimiento, también puede ser problemático. Sus raíces superficiales tienden a crear desniveles y rotura de veredas.

: Conocido por su rápido crecimiento, también puede ser problemático. Sus raíces superficiales tienden a crear desniveles y rotura de veredas. Sauce Llorón : Este encantador árbol presenta varios desafíos en las ciudades. Las ramas colgantes pueden dañar a las banquetas y también para los peatones.

: Este encantador árbol presenta varios desafíos en las ciudades. Las ramas colgantes pueden dañar a las banquetas y también para los peatones. Arce : Otra especia intrusiva cuyas raíces pueden distenderse y romper tuberías de drenaje en el ámbito urbano.

: Otra especia intrusiva cuyas raíces pueden distenderse y romper tuberías de drenaje en el ámbito urbano. Palma Real : Con su hermoso diseño, necesita mucho espacio para lograr su máximo crecimiento por el agresivo avance de sus cimientos.

: Con su hermoso diseño, necesita mucho espacio para lograr su máximo crecimiento por el agresivo avance de sus cimientos. Ficus Benjamina : Reconocido por su elegancia y densa sombra, sus raíces rompen las veredas y cualquier grieta en el concreto puede ser usado para su propia expansión.

: Reconocido por su elegancia y densa sombra, sus raíces rompen las veredas y cualquier grieta en el concreto puede ser usado para su propia expansión. Guanacastle: Esta especie es muy resistente a diversos climas pero durante el crecimiento suele romper banquetas sin problemas.

¿Qué árboles puedo plantar en mi banqueta sin riesgo de grietas?

Si deseas plantar árboles en tu banqueta , es crucial elegir especies con sistemas de raíces menos invasivas. De acuerdo a información de la Universidad Autónoma de México (UNAM) , algunas opciones recomendables incluyen:



Acacia roja

Magnolia

Cerezo ornamental

Árbol de ébano

Árbol de Júpiter

Tronadora

Estas especies no solo embellecen el entorno, sino que también son menos propensas a causar daños a las infraestructuras cercanas. Al plantar árboles, siempre es buena idea consultar con un especialista en jardinería o un arboricultor para asegurarte de que la especie elegida sea adecuada para el espacio disponible y no represente un riesgo para tu hogar o las estructuras cercanas.

