Una profesora realizó un chiste judío y la repudiaron

Un video que circula en las redes sociales generó polémica por la carga antisemita que trae. Se trata de una profesora que, durante una clase virtual, cuenta lo que ella considera un chiste judío. Pero el relato estuvo lejos de ser humorístico y ofendió a sus alumnos.

La protagonista de esta nefasta historia es la profesora Irene García Méndez quien, durante su clase con los alumnos del Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), generó una dinámica donde todos ellos debían contar un chiste.

El video sobre la profesora haciendo un chiste judío

Todo marchaba bien, el último chiste de una alumna resultó inofensivo, como todos lo que habían relatado antes que ella. Pero cuando fue el turno de la profesora, la clase quedó estupefacta.

Ella comenzó su chiste judío riéndose, y dijo: “A ver, está duro ¿eh? pongan atención ¿qué diferencia hay entre una pizza y un judío?”. Justo en ese momento los alumnos cambiaron el semblante. Muchos decidieron apagar sus cámaras, mientras que a otros se les borró la sonrisa de sus caras.

Los judíos estamos acostumbrados al antisemitismo en todas sus formas.

Pero hay escenas que por cotidianas nos erizan la piel.

Este vídeo me hizo llorar de la rabia y el coraje (y la tristeza).

Porque no es un chiste@CESSAMX algún comentario? Acción? pic.twitter.com/NYv2Ify7B9 — Adina Chelminsky (@AdinaChel) January 20, 2022

Tras unos segundos, la profesora soltó una carcajada y remató el chiste: “¿no? que la pizza no grita cuando la meten al horno”. En ese momento ella se rió, pero sus alumnos no la acompañaron.

Inmediatamente, una alumna de nombre Nahomi interrumpió la carcajada de la profesora, para revelarle que su chiste judío la ofendía personalmente.“Está demasiado de mal gusto su chiste” a lo que la maestra respondió: “¡es fuerte!”

La alumna no solo se quedó con la opinión, sino que agregó: “Sí y se lo digo de verdad como judía se me hace demasiado mal gusto su chiste (...) asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias.”

Repercusiones sobre el chiste judío de una profesora

La maestra intentó justificar su chiste , pero fue demasiado tarde. “Este evento, totalmente desde mi punto de vista está fuera de lugar, si alguien le puede decir a su compañera que se una, por favor no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase.”

La usuaria de Twitter @AdinaChel, perteneciente a la comunidad judía, viralizó el video y expresó que la situación la había hecho “llorar de rabia.”

El respeto, la inclusión y la diversidad son los valores que conducen nuestro actuar. Informamos sobre las acciones tomadas por nuestra Institución ante este caso inaceptable. pic.twitter.com/tiSoWR0zsk — CESSA Universidad (@CESSAMX) January 20, 2022

“Los judíos estamos acostumbrados al antisemitismo en todas sus formas. Pero hay escenas que por cotidianas nos erizan la piel. Este vídeo me hizo llorar de la rabia y el coraje (y la tristeza). Porque no es un chiste @CESSAMX, algún comentario? Acción?” Exigió la internauta a la institución académica.

En un comunicado la Universidad CESSA aclaró que el chiste judío de la profesora no refleja la postura de la institución. Luego de que el video se viralice la Universidad ofreció una disculpa por tan ofensivos comentarios a la Comunidad Judía.

