Las razones por las que Kate Middleton nunca usa uñas rojas

Considerada como una de las nuevas representantes de la monarquía británica, Kate Middleton ha demostrado en más de una ocasión ser todo un ejemplo de belleza, sofisticación y elegancia, pues aunque no lo creas su manicura es uno de los principales focos que llama la atención de la princesa de Gales y estas es una de las razones por las que nunca lleva pintadas de rojo sus uñas, a pesar de que su suegra, Lady Di y en su momento lo hizo.

Desde que la nuera consentida del rey Carlos III subió a su estatus de princesa, se ha consagrado como una de las mujeres más seguidas de todo el mundo, por lo que ha sido ejemplo en más de un a ocasión por sus impresionantes outfits en los que se deja ver como parte de los eventos que se encuentran en su muy ajustada agenda, pues los compromisos como la nueva representante de Gales se han incrementado, tanto a dúo con su esposo como en solitario.

La madre de los príncipes George, Charlotte y Louis ha demostrado en más de una ocasión ser una digna representante de la Familia Real, pues a pesar de los continuos escándalos en los que se ha dicho que el heredero al trono le fue infiel con una mujer que además era la amiga de la princesa de Gales, Rose Hambury, pues a pesar de todo, Kate Middleton se ha mostrado fiel a los protocolos de la realeza.

Uno de los más importante siempre ha sido su apariencia, pues muy a su estilo y con todo la elegancia, la cuñada del príncipe Harry se ha subido a las tendencias de estilo, look y hasta makeup que se impone cada temporada, pero sin caer en la exageración, por lo que miles de mujeres alrededor del mundo la han colocado como un ejemplo en todo los sentidos y sus manos también.

Pues aunque no lo creas hay una poderosa razón por la que la nuera de la fallecida Lady Di no recurre a una de las manicuras preferidas de todo el mundo, pues ha Diana Spencer era una de las que se dejó ver en más de una ocasión con uñas en rojo, uno de los colores que más impone traer en las manos y esto es lo que impide a Middleton subirse al tren en el que la madre de su esposo era todo un ícono.

¿Kate Middleton tiene prohibido usar uñas rojas?

Aunque no lo creas, la vida de la realeza no es como nos las he puesto sobre la mesa Disney a lo largo de diferentes historias, pues las princesas de la vida real, deben de cumplir con una serie de reglas y protocolos que marcan su comportamiento y hasta apariencia, razón por la que se deben de limitar a algunos colores y looks por mucho que ellas les gusten.

Y ese es el caso de la esposa del príncipe William quien al ser la futura reina consorte de Inglaterra debe de llevar sus uñas en color nude, una de las manicuras más respetadas de la realeza, mismas que su pueden variar en cuanto a su tonalidad como crema, los rosas pastel y el esmalte de brillo.

En el caso de los protocolos de la corona dictaminan una serie de reglas que deben de seguir tanto hombres como mujeres, que van desde reflejar estilo completamente sobrio al vestir, hasta respeto por la etiqueta y mostrar una clara importante a la imagen profesional que ellos mismos reflejan.

