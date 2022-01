Pollo con jarabe para la tos, la peligrosa tendencia en Tik Tok

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo si no se usan de manera adecuada, ya que a menudo surgen diferentes tendencias que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas, tal es el caso del Ny Quil Chicken o Sleepy Chicken, una tendencia que surgió en Tik Tok y consta de cocinar pollo con jarabe para la tos.

Las redes sociales son un espacio para conectar con amigos y familiares, así como para conocer sobre los temas actuales de conversación; sin embargo, también son utilizadas para difundir información falsa y crear tendencias que en ocasiones ponen en riesgo la salud, como las pechugas de pollo con jarabe para la tos.

Ny Quil Chiken o Sleepy Chiken, pollo con jarabe para la tos

Como mencionamos al principio, la tendencia se llama Ny Quil Chicken o Sleepy Chicken y consiste en cocinar pechugas de pollo en un sartén, bañándolas de NyQuill o algún otro jarabe para la tos y el resfriado.

De acuerdo con The Sun y Forbes, no está claro que la receta de pollo con jarabe para la tos que se volvió tendencia comenzó como una broma de Tik Tok, lo cierto es que está llamando la atención de médicos y especialistas de la salud, quienes han pedido a las personas no llevar a cabo esta tendencia.

Los peligros de cocinar pollo con jarabe para la tos

Según especialistas, cocinar pollo con jarabe para la tos representa un peligro latente para la salud y no un remedio para el resfriado o la gripe como, ya que los medicamentos no deben ser utilizados para cocinar alimentos.

El doctor Jeff Foster declaró a The Sun que las redes sociales nunca deben usarse como fuente de información médica: “La idea de saturar cualquier producto alimenticio en un medicamento creyendo que proporcionará algún beneficio para la salud novedoso o una cura no sólo es estúpida, sino increíblemente peligrosa”.

“Tenemos dosis de medicamentos por una razón. Si se remoja un alimento en él y luego lo cocina, es muy probable que tenga una sobredosis o al menos no tenga idea de qué dosis está recibiendo”, añadió.

Por otra parte, el médico Aaron Hartman dijo que la tendencia es peligrosa porque durante la cocción se inhala el medicamento, además de ingerirlo con alimentos, lo que podría provocar intoxicación alimentaria y diarrea.

“Inhalados, estos medicamentos también ingresan al torrente sanguíneo muy rápidamente y no pasan por el hígado para la desintoxicación. Los efectos pueden ser bastante malos dependiendo de cuánto inhales”.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap