Estos son los juegos que llegarán gratis a PlayStation Plus Essential, Extra y Premium en septiembre de 2023

Si eres suscriptor de PlayStation Plus, ya sabes que cada mes puedes disfrutar de una selección de juegos gratuitos para tu PS4 y PS5. Estos son los títulos que podrás descargar sin coste adicional en septiembre de 2023.

Recuerda que la consola PlayStation 5 es retrocompatible con la Play Station 4, por lo que muchos de los juegos están disponibles para ambos formatos. Estos son los juegos con los precios oficiales de la web digital de Sony, que en ocasiones pueden ser diferentes a los que vas a encontrar en las tiendas, pero que sirven como referencia para ver el valor de los juegos que obtienes.

Saints Row

El reboot de la saga de acción y humor que te permite crear a tu propio personaje y liderar una banda criminal en la ciudad de Santo Ileso. Podrás explorar un enorme mundo abierto, personalizar tus armas y vehículos, y enfrentarte a otras bandas y a la autoridad. Un juego divertido, irreverente y lleno de posibilidades. Disponible para PS5. Valuado en 69.99 euros - 1,290 pesos.

Black Desert Traveler Edition

Una edición especial del popular MMORPG que te ofrece un vasto universo de fantasía donde podrás crear a tu héroe, elegir entre 18 clases diferentes, y participar en todo tipo de actividades, desde combates hasta pesca, pasando por comercio, artesanía o doma de animales. Además, esta edición incluye varios objetos exclusivos para mejorar tu experiencia. Disponible para PS4. Valuado en 29.99 euros - 552 pesos.

Generation Zero

Un juego de supervivencia ambientado en una Suecia alternativa de los años 80, donde tendrás que hacer frente a una invasión de máquinas hostiles. Podrás jugar solo o con hasta tres amigos más, y tendrás que usar el sigilo, el combate y la estrategia para sobrevivir. También podrás encontrar y mejorar armas, equipo y objetos útiles. Disponible para PS4. Valuado en 29.99 euros - 552 pesos

Estos juegos estarán disponibles para descargar sin importar si eres usuario de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium.

Recuerda que también puedes acceder a la PlayStation Plus Collection, una biblioteca de juegos clásicos de PS4 que puedes jugar en tu PS5. Y no olvides que con PlayStation Plus también tienes acceso a funciones online, almacenamiento en la nube y ofertas exclusivas.

