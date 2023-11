La razón por la que no debes acariciar a un perro guía

Lejos de ser una simples mascotas , los perros guía se han vuelto un apoyo para muchas personas invidentes, ya que estos bellos animales logran convertirse en un impulso. Asimismo, gracias a su entrenamiento, también se mantienen alerta ante cualquier situación, por lo que acariciarlos no es una buena opción para ellos y aquí te revelaremos el por qué.

Y no es que estos perros guía terminarán atacando a quien decida romper su espacio de servicio o gruñirán por tocarlos, simplemente lo ético es respetar la gran labor que hacen estos animales y cuando se encuentren guiando a una persona, lo mejor es dejarlos seguir su camino y evitar distraerlos.

Es muy común que algunas personas crean que todos los perros son sociables o pueden ser acariciados, sin embargo, esto no es así, ya que, algunas veces, los fieles amigos de cuatro patas pueden estar nerviosos, alterados, tristes o molestos, por lo que no siempre reaccionarán como se espera y es por ese motivo que lo mejor siempre será respetar su espacio.

¿Cuándo sí se puede acariciar a un perro guía?

Así como la Fundación ONCE aconseja a las personas a no estar tocando a los perros guía en sus horas de servicio, esto no significa que los caninos son eternamente intocables o cero sociables, ya que sí hay ciertos momentos específicos en donde pueden recibir mucho amor y apapachos.

"El bastón es muy útil y muy cómodo, porque no necesita la atención y cuidado que necesita un perro, que es como un hijo y que también tiene sus límites"



Su #perroguía Omer le ha cambiado la vida a Emilio ...#SiempreCaminandoJuntos👣🐾#FOPG

Vía @TribunaAlbacete — ONCE (@ONCE_oficial) October 23, 2023

Y esto es cuando dejan de tener puesto el arnés guía. Cuando los perros ya no traen levantada su extensión, esto quiere decir que sus acompañantes no necesitan de su ayuda en ese momento y es cuando su atención deja de centrarse en ellos para poder convivir con otros canes o con algunas personas que estén dentro del círculo donde se encuentren.

