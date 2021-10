Niegan a joven adoptar perrito por no tener casa propia y toma uno de la calle

Las asociaciones de adopción de animales llegan a ser bastante estrictos con las personas que desean tener una nueva mascota y deciden adoptar una de su albergue, al punto de negarles la solicitud. Esto le sucedió a una chica de Quito, Ecuador, quien no pudo adoptar a un perrito por no tener casa propia. No obstante, la chica decidió buscar uno de la calle y darle un nuevo hogar, documentando su aventura en Facebook.

La fundación Salvando Lanitas, organización de rescate animal sin fines de lucro de Quito, compartió en sus redes sociales la historia en fotografías de la joven, quien refirió que un albergue le negó la adopción de un canino por no tener casa propia, pero que no se rendiría en su búsqueda por tener un nuevo amigo.

El material muestra cómo la joven recorre las calles buscando a un perrito en situación de calle. Afortunadamente (a la vez que lamentable) encontró a varios canes deambulando por los parques y vecindarios, de los cuales se dio el lujo de poder escoger el que más le gustaba.

Aunque le costó poder atraparlo, logró hacerse con un pequeño ‘lomito’ de pelaje negro y manchas café. La publicación muestra cómo la chica lleva a su nuevo mejor amigo al veterinario para esterilizarlo y así evitar tanto infecciones uterinas en el canino como la reproducción descontrolada de estos animales.

El perrito encontró una nueva casa

Las últimas fotografías muestran al perrito feliz junto a su ama, quien lo rescató de las calles para darle una nueva casa. “Ahora eres parte de mi vida. Tú nunca me fallas y yo nunca te fallaría (...) Juntos por siempre. Así de fácil tengo un perrito, sin cumplir requisitos”, describe la chica en la publicación.

La publicación ya cuenta con más de 80 mil reacciones en Facebook, así como más de 7 mil comentarios donde los usuarios felicitaron a la joven y compartieron sus experiencias con las mascotas que, al igual que la chica, rescataron de la calle.

Aunque es una historia entretenida y conmovedora, Salvando Lanitas aclaró que, en realidad, se trata de “una recopilación para fomentar la adopción de los perritos en situación de calle” y que el canino protagonista de la historia es su “perrito rescatista de mucho mucho tiempo”, el cual fue bautizado como Loreto tras ser rescatado de “psicópatas que lo apuñalaron”.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME