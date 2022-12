Repostera hace 2 mil pasteles y cliente no va a recogerlos

Se dio a conocer una historia que ha dado de qué hablar en redes sociales, se trata del caso de la repostera Yadira Reyes, originaria de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, quien recibió un pedido de 2 mil pasteles individuales pero la sorpresa fue que el cliente no pasó a recogerlos.

Pedido de 2 mil pasteles

Al parecer, el supuesto cliente que realizó el pedido a la repostera no acudió a recoger los pasteles y por supuesto, no realizó el pago correspondiente, por lo que Yadira Reyes utilizó sus redes sociales para anunciar lo acontecido y así intentar recuperar parte de lo invertido.

La repostera mencionó en su publicación que le realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales y la persona que hizo la solicitud no pasó por ellos. La persona responsable no fue a liquidar el trabjo ya realizado”, destacó Yadira Reyes y explicó que están tratando de recuperar algo de la inversión, además de que quieren rematar los pasteles porque no quieren que vayan a caducar.

Además, la repostera denunció a un sujeto de nombre Jorge Zuñiga como el responsable de haber quedado mal por los 2 mil pasteles, quien no pagó lo debido ni recogió lo que solicitó.

A través de redes sociales, muchas personas expresaron su opinión, algunas se mostraron empáticas con la repostera, mientras que otras le recomendaron pedir anticipo para que no tenga problemas, incluso le pidieron su dirección y le preguntaron respecto a los pasteles, sin embargo, no faltaron internautas quienes dudaron de lo ocurrido. “Has de tener mucho dinero para invertir” y “No te creo nada, deja de engañar”, fueron algunos de los comentarios.

Es importante señalar que la repostera después agradeció a todos por las muestras de apoyo e hizo saber que los pastelitos ya se habían vendido.

