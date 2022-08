VIDEO: Tenían relaciones en el auto, sufren robo y los dejan desnudos en la calle

Una pareja pasó del goce al susto cuando mantenía relaciones sexuales a bordo de un automóvil, y fueron sorprendidos por varios ladrones que los bajaron del vehículo sin importarles que estuvieran desnudos.

El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto en calles de Brasil , y fue captado en video por una cámara de seguridad, las imágenes se hicieron rápidamente virales.

En la grabación se pudo ver el momento en que tres sujetos se acercaron a un automóvil blanco y de inmediato uno de los hombres tocó la ventana para que, quienes estaban a bordo, descendieran rápidamente.

Al ver a los tres ladrones amenazándolos con un arma, la pareja no tuvo más que bajar de la parte trasera del vehículo para que no sufrir un ataque. Incluso no tuvieron el tiempo para sacar sus prendas de vestir, quedándose completamente desnudos.

Uno de los ladrones, después de sacar a la pareja, les tiró las prendas de vestir a la calle, se montó al vehículo junto con los otros dos acompañantes y se fueron.

Pese a haber sido víctimas de un robo , la pareja comenzó a ponerse su ropa con aparente tranquilidad e incluso parecen platicar de lo que vivieron.

En el video no se apreció si la pareja pidió ayuda a la policía o cómo se retiraron del lugar, lo cierto es que se llevó una tremenda sorpresa y susto, pues no se imaginaron que su encuentro sexual terminara de esta manera.

Se desconoce si los delincuentes fueron detenidos y si el auto de la pareja fue recuperado.

A continuación imágenes de lo sucedido se recomienda discreción.