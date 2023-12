¿Qué significa un novio que resuelva y por qué causó polémica en TikTok?

Las expectativas entre las mujeres que quieren tener una pareja han aumentado y una de ellas se ha convertido en una tendencia en redes sociales, esta es “novio que resuelva”, que ya ha causado gran revuelo en redes sociales, sobre todo en TikTok y en X.

En días recientes, el término “novio que resuelva” se ha vuelto viral en las redes sociales y replicado tanto por hombres como mujeres, inclusive hecho memes y gifs, pero ¿qué significa y por qué causó polémica?

¿Qué es un novio que resuelva?

Todavía no se sabe el origen exacto, per todo algunos usuarios aseguran que todo inició con la joven @taquira_ quien dio un consejo a las mujeres que buscan un novio o pareja con el objetivo de que sean felices, tengan una relación sana y no pierdan su tiempo.

A través de sus redes sociales, @taquira_ mencionó que entre las características para tener una relación exitosa están que la otra persona tenga metas altas, que sea limpia, trabajadora y sobre todo “que resuelva”.

La publicación se realizó el pasado 18 de noviembre y desde entonces las reacciones no han parado. Han sido tantos los comentarios y las veces que se ha compartido la publicación que ya se convirtió en tendencia en redes .

Enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobre todo que resuelva -dice su publicación.

Y es que como puedes ver en la publicación, no se deja muy claro qué hay que resolver, por lo que los usuarios comenzaron a hacer oraciones, memes y juegos con este término en la plataforma de TikTok para acompletar la idea.

Ante ello, varios usuarios, sobre todo mujeres, en su mayoría feministas, apoyaron esta frase, ya que tiene como significado principal el de brindar un apoyo y estar presente en los momentos difíciles.

Sin embargo no todos los usuarios estuvieron de acuerdo con este u otros comentarios, pues aseguraron que cada quien debe de resolver sus problemas, no únicamente los hombres o en este caso “los novios”.

Si quiere un novio que resuelva entonces que se case con Joel Contreras papi.

Si quiere un novio que resuelva entonces que se case con Joel Contreras papi https://t.co/fiy0APLnnk — EL CIENAGUERO (@Sacamehe5) December 9, 2023

¿Qué significa el meme de “Resolver”? Ya no soy de la chaviza

¿Qué significa el meme de "Resolver"?



...



Ya no soy de la chaviza pic.twitter.com/NF5NVHNfb0 — Fabrizzio Matto 🎮🎥📺🎤 (@MattoOrtiz) December 11, 2023

