VIDEO: Novia se desmaya en plena iglesia y se vuelve viral

Uno de los momento más importantes para muchas personas es el día de su boda, sin duda es el inicio de lo que se espera como un feliz matrimonio, pero para ese día (si se hace una tradicional boda) hay que preparar muchas cosas, por eso a veces puede generar situaciones incómodas, como en el caso de esta novia que se desmayó en plena iglesia.

El desmayo de la novia se compartió a través de la cuenta de TikTok @ixehllazenetperca el pasado 11 de octubre, video en el que se observa a los novios en el altar de la iglesia.

Ambos escuchaban las palabras del sacerdote, sin embargo, la novia parecía cansada, incluso en un momento bajó la cabeza y momentos después se desvaneció delante de todos los presentes.

Novia se desmaya en iglesia

El novio y una mujer que parece ser familiar de la pareja, intentaron tomarla rápidamente para evitar que cayera, sin emabrgo, no lograron hacerlo y la mujer cayó al suelo. Otras personas también se acercaron para ayudarla.

Ante esta situación, algunos internautas comenzaron a especular si se trataba de un embarazo, mientras que otros decían que podría ser solo el cansancio y estrés que genera preparar una boda.





A pesar de que en el video no se muetra más de la situación, la descripción decía “No podía faltar el TikTok del desmayo. Los amo mucho Dana y Diego (los novios) y gracias a Dios solo quedó en un susto. Bendiciones para su matrimonio”.

Posteriormente, esta misma cuenta de TikTok publicó otro video en el que se aclró que la novia estaba bien de salud y el matrimonio se llevó a cabo sin ningún otro incidente.

Incluso, la novia comentó uno de los videos en el que dijo que estaba bien y no estaba embarzada, simplemente se desmayó por el estrés de los preparatios de la boda. “Amigos no estoy embarazada, fue el estrés de la boda ; cuando me relajé pues fue de más y por eso fue el desmayo”, expresó la joven.

