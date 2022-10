¿Deben ir? Niño jala velo a novia y casi la tira en plena boda

No sé por qué insisten en llevar a los niños. No es egoísmo, pero una boda no es para niños”, “Los novios gastan y esperan que salga a la perfección para que los niños lo echen a perder”; “Espero ver el típico comentario de ‘si no invitan a mis hijos’, yo no voy”; “los principales responsables de estos accidentes son los papás de los niños