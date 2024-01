La canción que fue un verdadero hit hace 20 años y volvió a escucharse gracias a TikTok y al streaming

Fue en el 2001 que se lanzó el éxito musical de Sophie Ellis-Bextor, canción que fue olvidada conforme avanzaron los años y 22 años después se volvió a posicionar en el Top 10, esto gracias a que la canción apareció en una nueva cinta que permitió que nuevo público conociera esta armonía.

La canción se ubicó en el puesto 8, con 2,2 millones de reproducciones. Según Official Charts Company (OCC), este éxito musical hizo su regreso triunfal en la película, Saltburn, dirigida por Emerald Fennell y estrenada en la plataforma, Prime Video y que ha sido un éxito en streaming, obteniendo dos nominaciones a los Globos de Oro; esto ha permitido el regreso de la famosa canción.

Saltburn nos trae de regresó un clásico musical

La canción estrenada en el 2001 y creada por Sophie Ellis-Bextor lleva por nombre Murder on the Dancefloor, fue gracias a su introducción en Saltburn, que se reafirmó cómo un clásico musical. Este éxito musical ha conseguido llegar a las nuevas generaciones por aparecer en la escena final de la cinta.

Murder on the Dancefloor aparece en la escena final del film en la que el protagonista Oliver, interpretado por Barry Keoghan, baila desnudo alrededor de la mansión de sus amigos de la universidad. Esta escena llegó después de que el protagonista se encargará de Elspeth y asumiera la propiedad de la mansión titular y la fortuna de la familia.

La canción de Sophie Ellis-Bextor alcanzó el puesto número 2 en diciembre de 2001, cuando fue superado hasta el primer puesto por Gotta Get Thru This de Daniel Bedingfield. La letra de la canción habla sobre disfrutar de la vida y la diversión en la pista de baile, con toques disco, algo que comenzaba a quedarse atrás en esas épocas.

Tras el estreno de la película, Murder on the Dancefloor consiguió volverse famosa en la plataforma TikTok, red social en la que los usuarios han comenzado a usarla para diferentes videos, permitiendo la difusión de la famosa canción que volvió 22 años después.

