Mejor que profesional; niño de Pumas se hace viral por animar a compañeros

El pasado fin de semana el niño de un niño de Pumas se hizo viral debido a que es captado animando y motivando a sus compañeros de equipo para superar lo que al parecer es un mal primer tiempo, el pequeño impulsa a sus amigos como todo un profesional.

“Si nos meten un gol es culpa de todos” es una de las frases que el niño de Pumas les dice a sus compañeros para no dejarlos estar cabizbajos. El video fue difundido en Twitter donde algunos usuarios incluso pedían que el niño formara parte de los Pumas, además de ser comparado con el capitán del Club Universidad, Nicolás Freire.

¿Por qué se volvió viral el video del motivador niño de Pumas?

Es de llamar la atención que, a su corta edad, el pequeño jugador de futbol se expresa como todo un profesional dando detalles tácticos del juego y motivando a sus compañeros para no rendirse, además señala detalles en las coberturas y los movimientos de su equipo para no recibir goles y tomando una responsabilidad conjunta, por lo que el video llamó bastante la atención y se ha viralizado:

Niño del vídeo > Nicolás Freire pic.twitter.com/XApbT3Gpyc — Claudio Amelco (@Claudio_Amelco) February 24, 2023

Enfundado en el uniforme auriazul el niño de Pumas que se hizo viral mandó este mensaje a sus compañeros antes de regresar al campo y buscar la forma de ir por el resultado y ganar su partido “Qué pasó el partido pasado, estuvimos echando, echando hasta que cayó un gol. No se rindan, tampoco bajen la cabeza. Si nos meten un gol es culpa de todos, del delantero, del defensa y del medio”, expresó el joven jugador.

¿Cuántos partidos le quedan a Pumas en el Clausura 2023 de la Liga MX?

Los Pumas de la UNAM no marcha del todo bien en el actual torneo de la Liga MX, sin embargo, el pasado sábado consiguieron una valiosa victoria contra Mazatlán para ponerse en el lugar 10 de la tabla general con 11 puntos y 8 partidos por jugarse.

Estos son los partidos que le faltan por jugar a Pumas en busca de un boleto a la liguilla o al repechaje:

Pumas vs Puebla: 5 de marzo 2023 12:00 horas LOCAL

Cruz Azul vs Pumas: 11 de marzo 2023 19:10 horas VISITA

Pumas vs Pachuca: 19 de marzo 2023 12:00 horas LOCAL

Querétaro vs Pumas: 2 de abril 2023 19:10 horas VISITA

Pumas vs San Luis: 9 de abril 2023 12:00 horas LOCAL

Pumas vs Toluca: 16 de abril 2023 12:00 horas LOCAL



América vs Pumas: 22 de abril 2023 21:10 horas VISITA

Monterrey vs Pumas: 29 de abril 2023 19:10 horas VISITA

