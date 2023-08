“Destruiste tu familia”: Mujer pinta auto de su esposo por infidelidad (VIDEO)

Reaccionar a una infidelidad de tu partea es muy difícil, algunas personas buscan venganza a toda costa; así lo hizo una mujer que se enteró de que su esposo le fue infiel y decidió desquitarse con el auto de su pareja.

En un video difundido a través de las redes sociales, se pudo ver cómo la esposa de Paolo Mesía pintó con aerosol de color rojo mensajes en su auto BMW por haberla engañado con otra mujer.



Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El usuario de TikTok @andreemanrique16 fue quien publicó el video, el cual estuvo acompañado con el audio de Bob Esponja “Pintamos toda la casa y sin dejar ni una sola gota de pintura... ¿¡qué es esooooo!?”.

En las imágenes observó los diversos mensajes y acusaciones que realizó la esposa de Paolo: “Infiel”, “Mentiroso”, “Paolo Mesía”, “Te gustan las p...” y “Destruiste tu familia”.

Entre los comentarios de la publicación se pudo leer: “Hubiera hecho lo mismo, pero mi ex no tenía ni patines"; “Ayer mi novia me envió este video diciendo que hará lo mismo al BMW si le hago infiel y créanme que ya estoy bloqueando todas las bandidas"; “Le hubiera puesto azúcar en el motor”; “Que culpa tiene el carrito”.

Te recomendamos: “Me confundieron”, dueño de carro rayado por supuesta infidelidad

Tras hacerse virales las imágenes, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién era Paolo y cuál había sido su reacción al ver su vehículo con estos mensajes y pintado por su supuesta infidelidad .

¿Quién es Paolo Mesía, acusado de ser infiel a su esposa?

De acuerdo con el registro del auto, los dueños del vehículo son Paolo Mesía Macher, y Nicole Cristine Portal Olivera, el actual regidor del municipio de Miraflores, Perú, por el partido Renovación Popular.

Municipalidad de Miraflores Auto de Paolo Mesía aparece pintado tras supuesta infidelidad.

Para leer VIDEO: Mujer embarazada cacha a esposo engañándola en el microbús; lo agarra a golpes

En el perfil de LinkedIn de Paolo Mesía se pudo leer que es abogado con especialidad en temas corporativos egresado de la Universidad San Martín de Porres; además es emprendedor en turismo con más de 8 años en la creación de servicio enfocados en dar la mejor experiencia al cliente.

La grabación se hizo viral y tiene casi 3, 000,000 de reproducciones y supera los 165 mil “me gusta” en la publicación.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.