Crean minitrompo de pastor ¿dónde se vende esta delicia gastronómica?

Si eres uno de los amantes de la comida que siempre soñó con darle una buena mordida a un trompo de pastor, no busques más, pues la taquería ‘La Fifí’ se encargó de romper el mercado culinario al crear un minitrompo al cual, toda persona puede acceder.

Y es que a través de redes sociales se convirtió en tendencia la creación del minitrompo al pastor, la cual de acuerdo con la descripción del restaurante se vende con en un palito de madera y con acompañamientos como una cebolla y un pedazo de piña.

¿Dónde se vende y qué precio tiene? Cómo todo en la vida, las delicias culinarias solamente las pueden disfrutar algunos cuantos, pues esta delicia gastronómica únicamente la pueden disfrutar aquellos que se encuentren en Mazatlán, Sinaloa.

El restaurante ‘La Fifí’ se encuentra ubicado en Avenida Camarón Sábalo, #2005 Local 1 y 2 Fracc. Sabalo Country, en Mazatlán.

Por otro lado, el minitrompo al pastor tiene un precio de 40 pesos y se vende con un total de 25 gramos por cada trompo.

Este mapa muestra todos los puestos de tacos y taquerías del país

Si bien es cierto que en la Ciudad de México, el Estado de México y demás entidades del país no se puede disfrutar del minitrompo al pastor, cabe recordar que en diciembre del 2021 se dio a conocer de un mapa que te muestra todas las taquerías que están cerca de ti para no sufrir por no encontrar dónde comer.

Y es que un geógrafo se dio a la tarea de geolocalizar en un mapa cada puesto de tacos que hay en el país, en donde plasmó la distribución de las taquerías por el territorio mexicano.

Baruch Sanginés, geógrafo de la UNAM y demógrafo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, tenía la duda de poder ver gráficamente dónde se ubican la mayor cantidad de cada puesto de tacos.

“Había muchos debates entre conversaciones de amigos de qué ciudad tenía la mayor cantidad de puestos y de dónde había los mejores puestos de tacos de pastor o de barbacoa o de lo que fuera”, señaló en una entrevista.

