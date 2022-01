Mia Khalifa habría muerto según sus redes sociales

Los rumores de que la ex estrella de cine para adultos Mia Khalifa había muerto comenzaron a difundirse el viernes en redes sociales después de que su cuenta oficial de Facebook, con más de cuatro millones de seguidores, cambió a una página conmemorativa.

La foto de perfil de la ex actriz de cine erótico fue eliminada, mientras que encima de su nombre está la frase “En memoria de”.

El perfil dice: “En Memoria de Mia Khalifa. Esperamos que los seres queridos de Mia Khalifa encuentren consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida”.

Todas las publicaciones de la ex actriz de cine para adultos desaparecieron y han sido reemplazadas por una sección que permite a sus “amigos y familiares recordarla y honrarla”.

Actualmente, no está claro si la cuenta fue hackeada. Sin embargo, los fans de Khalifa, preocupados, llevaron los rumores a Twitter para expresar sus temores.

Uno de los usuarios le preguntó directamente a una personalidad de los medios: "¿estás muerto o @miakhalifa?”

Alguien más escribió: “Bueno, Mia Khalifa acaba de morir”. Mientras otros se preguntaron: "¿Alguien sabe lo que está pasando con Mía Khalifa?”

Usuarios inventaron que Mia Khalifa se suicidó

Esta no es la primera vez que hay rumores de que la ex estrella de cine para adultos ha muerto. En 2020, la ex actriz se rió de un engaño que encontró en redes sociales.

El tuit decía: “Impactante....... Mia Khalifa se suicida. RIP #miakhalifaِ" a lo que ella respondió: “Por favor, no pienses que no estoy haciendo un seguimiento de cada uno de mis amigos que aún no han enviado flores de condolencia”.

La modelo de webcam libanés-estadounidense canceló la celebración de su boda con Robert Sandberg a pesar de que la pareja se esforzó por “hacer todo lo posible”.

La pareja había retrasado previamente su boda en junio de 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Mia Khalifa habló sobre las aterradoras amenazas de muerte que recibió de ISIS por su infame escena de sexo con hiyab.

ISIS compartió una imagen manipulada de ella, mostrándola a punto de ser decapitada por un verdugo de ISIS, con un mensaje advirtiendo que se va al infierno.

El grupo terrorista también hackeó su Instagram y publicó propaganda yihadista en su feed antes de que cerraran su cuenta.

La ex estrella de cine erótico criticó previamente a la industria del porno e instó a las chicas a evitarlo, diciendo que la perseguirá hasta que muera.

