Llevó a su perrito a un campamento y se lo entregaron cremado

En redes sociales circula el caso de un perrito que ha causado mucha indignación, se trata de Maple, un tierno Shiba Inu color crema, que acudió a un campamento de dos semanas, sin embargo, cuando sus dueños lo fueron a recoger se los entregaron cremado.

Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México (CDMX) y la denuncia la hizo pública la dueña del perrito, Adriana Mondragón, quien contó toda la historia a través de sus redes sociales.

Al día de hoy los dueños de Maple están llenos de dudas sobre lo que pasó con su perrito, pues no tienen certeza de si murió, se les escapó o lo robaron.

Historia de Maple, el perrito que fue a un campamento y terminó cremado

De acuerdo a Adriana, Maple era una mascota muy feliz, sin embargo tenía problemas para interactuar con otros perros; fue así que contactaron a Antonio Ávila López, quien aparecía en su perfil de Instagram como You can dog training.

Al parecer todo marchaba bien, el perrito ya había asistido a varias sesiones, por lo que el entrenador les mencionó que Maple necesitaba reforzar lo aprendido y ofreció un campamento de adiestramiento, dentro de la CDMX, con duración de dos semanas.

Después de mucho pensarlo, la pareja aceptó y enviaron a su perrito al campamento. Sin embargo, en los últimos días, exactamente durante la madrugada del viernes, Adriana recibió un mensaje.

La novia del entrenador, identificada como Valeria Alejandra Juárez Torres, le dijo que “Adrián iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente”. Minutos después le avisaron que habían trasladado a su mascota “a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir”.

En ese momento los dueños de Maple ya habían realizado varias llamadas y enviado mensajes para pedir la dirección de la clínica, así como fotos de su perrito, pero no hubo respuesta.

Pasaron dos horas, cerca de las 3:30 horas, Valeria volvió a mandarle un mensaje “Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió”.

Maple, el perrito que ha causado polémica en redes

Tras la noticia, los dueños de Maple se dirigieron a las afueras del Deportivo Xochimilco, al sur de la CDMX. Al llegar al lugar donde habían sido citados, el entrenador y su pareja bajaron de una camioneta sin placas, ofrecieron disculpas y les entregaron una urna, donde supuestamente estaba su mascota.

A pesar de las múltiples peticiones de los dueños, los supuestos entrenadores que entregaron a Maple cremado subieron a su camioneta y escaparon. Como si eso fuera poco, borraron sus redes sociales y bloquearon de WhatsApp a Adriana.

Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita.

Maple debía regresar a casa el domingo 10 de julio, pero esto no ocurrió. Ahora en redes sociales circulan las fotos del perrito y su historia, que son acompañados con los hashtags #JusticiaParaMaple, #DóndeEstáMaple y #VaPorMaple; los dueños de este Shiba Inu buscan apoyo de los internautas a fin de saber que pasó en realidad durante la estancia en el campamento.

