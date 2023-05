Tras el incremento del nivel del Semáforo de Alerta Volcánica de amarillo Fase 2 a Fase 3 del volcán Popocatépetl , la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) espera que se reporte la caída de ceniza en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, y pueda llegar hasta Veracruz, dependiendo del viento, pero, ¿qué debo de hacer en caso de que eso ocurra? ¿debo usar cubrebocas?

Actividad del volcán Popocatépetl esta madrugada -muestra Webcams de México en Twitter.

¿Tengo que usar cubrebocas por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl?

Luego de que el semáforo de alerta volcánica pasara a amarillo Fase 3, el gobierno de Puebla, uno de los estados más afectados por la actividad del Popocatépetl exhortó a los habitantes a implementar medidas para cuidar de su salud, entre ellas está el uso del cubrebocas al salir de su hogares.

El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, informó que la caída de ceniza puede causar graves estragos en personas que tienen enfermedades respiratorias, comorbilidades, asmáticos, tienen tos crónica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y otras patologías.

La salud de los menores de 5 años, así como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas también podría verse afectada ante la caída de ceniza, según la Secretaría de Salud de Puebla.

Ante ello, recomendó usar cubrebocas o cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo, cubrir los ojos con lentes, no usar lentes de contacto o pupilentes, no realizar actividades al aire libre, portar sobrero o gorra para que la ceniza no caiga en el cuero cabelludo y utilizar prendas que cubran todo el cuerpo.

¿Qué alcaldías de la CDMX son afectadas por la caída de ceniza del Popocatépetl?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que durante la mañana del sábado 20 de mayo, algunas de las demarcaciones reportaron ligera percepción de ceniza volcánica. Estas fueron:

-Azcapotzalco

-Coyoacán

-Iztacalco

-Iztapalapa

-Venustiano Carranza

Luego de que la CNPC diera a conocer del cambio a Fase 3 del Semáforo Amarillo de la Alerta Volcánica,la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheunbaum, dijo que la capital está preparada para la caída de ceniza.

¿Qué es la ceniza volcánica?

La ceniza volcánica está formada por partículas producidas por la fragmentación de las rocas durante las erupciones y tienen un tamaño menor a 2 milímetros, sin embargo varía su apariencia dependiendo del tipo de volcán, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

La ceniza volcánica suele estar caliente en las inmediaciones del volcán y se enfría cuando cae a la distancia. Su color va de un tono gris hasta el negro y puede variar en tamaño: desde arenilla hasta polvo fino.

