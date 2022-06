Lady Gaga podría ser Harley Quinn en la secuela de ‘Joker’

Los últimos rumores de la secuela del filme Joker apuntan a que Lady Gaga podría encarnar a Harley Quinn, la villana del universo de DC cómics, sin embargo, se dice que esta nueva Quinn será diferente a la de Margot Robbie que apareció más recientemente en The Suicide Squad de 2021, así como en varias otras películas.

Según The Hollywood Reporter, Lady Gaga se encuentra en negociaciones con los estudios Warner Bros y el acuerdo definitivo solo dependerá de lo económico y artístico. Además se cree que la cantante deleitará a sus fans con su voz, ya que se espera que la cinta sea concebida en forma de musical.

Revelan que habrá secuela de ‘Joker’

Todd Phillips reveló en días pasados en sus redes sociales el título del nuevo proyecto, Joker: Folie à deux , el título hace referencia a un término médico para un trastorno mental idéntico o similar que afecta a dos o más personas, generalmente miembros de la misma familia.

Y aunque la misma publicación en las redes sociales mostró a Phoenix leyendo el guión, la participación del actor no es exactamente un hecho; fuentes le dijeron a The Hollywood Reporter que Warner aún no ha cerrado un trato con el actor.

La producción del Joker, que se estrenó en 2019, cuenta la historia de Arthur Fleck, una persona con problemas mentales, que se dedica a ser comediante y payaso, pero conforme avanza el filme el personaje evoluciona al mítico villano de Batman.

En la cinta, Arthur Fleck tiene dificultades para distinguir lo que es real y lo que está en su mente, hasta que llega el punto que se cansa y decide transformarse en un payaso violento que comete su primer asesinato durante un programa de televisión en vivo, mismo que desata el caos en la ciudad.

