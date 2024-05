La playera deportiva barata que es mejor que algunas de grandes marcas, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) llevó a cabo un estudio de varias marcas de ropa para entrenar, en el cual algunos modelos económicos salieron con mejor calificación que otros muy populares y de alto precio, lo que indica que no todo lo caro es mejor. Esta fue la mejor playera deportiva, si buscas calidad y bajo costo.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó en ediciones pasadas de su revista varios modelos de playeras deportivas de secado rápido y encontró que algunas de estas prendas son de excelente calidad y tienen hasta tres veces menos precio que su competencia.

¿Qué analizó Profeco en las playeras para entrenar?

La Profeco analizó 14 modelos de playeras deportivas, (12 de caballero y dos de dama), las pruebas incluyeron información al consumidor, correspondencia de tallas, identificación y contenido de fibras, acabados en tela y confección, así como peso del tejido, durabilidad, deterioro de la prenda por lavado, resistencia a la decoloración, cambios dimensionales, absorción de agua, nivel de absorción de humedad, capilaridad y capacidad de secado al aire libre.

Todas estas pruebas realizadas fueron para comprobar que las playeras deportivas no se deterioraran tras el lavado, no perdieran su forma y sobre todo que la tela fuera de buena calidad y no se despintaran lavada tras lavada.

Playeras para entrenar que Profeco no recomienda

La dependencia informó que algunas marcas no ofrecen en su etiqueta información completa, además de que al lavarse pierden su textura original, se agrandan un poco o su estampado se deteriora.

Tal es el caso de la playera para caballero marca Under Armour modelo 1361469-899, que incumple en el dato de si se puede exprimir, lavarse con jabón o detergente. En este caso, al ser lavada perdió su textura original y se agrandó un poco.

Playeras deportivas buenas y baratas, según la Profeco

Las playeras deportivas o playeras para entrenar que mejor resultado arrojaron en el estudio de Profeco son las marcas Starter G022SD03004; Sprint 020004 y DUNLOP 11150, de $199.00, $206.00 y $239.00 pesos, respectivamente, una buena opción en comparación con otras playeras caras de $732.00 y hasta $899.00 pesos.

Como recomendación, la dependencia sugirió que al momento de adquirir playeras para entrenar, es conveniente que se haga en tiendas establecidas, verificar que no tengan imperfecciones y revisar las instrucciones de cuidado.

