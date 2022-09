Joven manda su CV en forma de pastel a Nike, ¿consiguió el empleo?

En redes sociales se viralizó una creativa forma en la que una joven pidió trabajo en Nike mandando su currículum vitae como nadie más lo haría, ya que mandó a hacer un pastel con todos sus datos.

La joven entendió que cuando se trata de buscar trabajo se tiene que convencer a los jefes que uno es la mejor opción, por lo que uso su imaginación y puso manos a la obra al mandar el CV.

La joven Karly Pavlinac Blackburn mandó su currículum impreso en un pastel, con la esperanza de que la empresa Nike le abriera sus puertas.

La historia se viralizó en redes sociales ya que aprovechó el festejo del Just Do It Day para que lla empresa la conociera y pudiera leer su currículum.

El pastel con su CV lo mandó a Nike en Beaverton, Oregón, buscando una oportunidad de trabajo en el área de product marketing, brand managing o growth marketing.

El obsequio con CV fue entregado por la repartidora Denise Baldwin, quien debía darle el pastel al gerente responsable de recursos humanos.

Lo mejor de todo fue que la joven Karly sí logró tener una entrevista de trabajo con recursos humanos de Nike, por lo que el creativo CV le abrió una puerta.

Ángel realiza CV a mano y recibe 30 ofertas de empleo en Sonora

Una historia similar sobre buscar empleo con creatividad fue la de un hombre llamado Ángel Medina, de 44 años, quien conmovió las redes sociales, debido a la manera en que realizó su currículum para buscar empleo tras el fallecimiento de su hijo.

Ángel, un habitante de Hermosillo, Sonora, perdió recientemente a uno de sus hijos y también su empleo, según informó un medio local.

El hombre de 44 años decidió salir a buscar empleo, sin tener dinero para imprimir sus CV’s , decidió escribirlos a mano y describió sus actividades que realizaba.

Ángel destacó que es un buen trabajador, además de elaborar queso, domar potros, la crianza de animales y el manejo de ganado.

