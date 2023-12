Cómo se escribe “invitar” o “inbitar”, según la RAE

Algunas de las pronunciaciones en ciertas palabras podrían sonar igual y en el caso del verbo “invitar” o “inbitar” esta no es una excepción. Conoce cuál es la manera correcta de escribir esta palabra de acuerdo a la Real Academia Española (RAE) , la institución que se encarga de regular el uso del idioma español.

Lo primero que debes saber es que la RAE tiene un diccionario llamado Diccionario panhispánico de dudas, donde puedes consultar las dudas más frecuentes sobre el uso de las palabras en español, ya sean de carácter fonográfico (pronunciación, acentuación, puntuación, grafías, etc.), morfológico (plurales, femeninos, derivados, formas de la conjugación, etc.), sintáctico (problemas de construcción y régimen, concordancia, leísmo, dequeísmo, etc.), entre otros.

Allí puedes encontrar la palabra “invitar”, donde se indica que se trata de un verbo transitivo que significa ‘ofrecer a alguien algo por cortesía o amistad’ e ‘instar cortésmente o incitar (a alguien) a que haga algo'. Por ejemplo:

- Su papá lo invitó/inbitó a un viaje por Europa.

- Lo invitaron/inbitaron a participar en el concurso.

También puedes consultar el Diccionario de la lengua española , donde se dan otras acepciones del verbo “invitar”, como ‘pagar el gasto que haga o haya hecho otra persona, por gentileza hacia ella’ o ‘incitar, estimular a alguien a algo’.

¿"Invitar” o “Inbitar? ¿Cuáles es la forma correcta de escribirlo?

La respuesta correcta es invitar, pues el verbo escrito con la letra b es considerada una forma incorrecta, que no está aceptada por la RAE ni por ningún otro organismo oficial. Se trata de un error ortográfico que se produce por confusión con otras palabras que sí llevan “b”, como “habitación”, “subir” o “cambiar”.

La forma correcta de escribir este verbo es siempre con “v”, sin importar el tiempo, el modo o la persona. Por ejemplo:

- Yo invito, tú invitas, él invita, nosotros invitamos, vosotros invitáis, ellos invitan.

- Invité, invitaste, invitó, invitamos, invitasteis, invitaron.

- Invitaría, invitarías, invitaría, invitaríamos, invitaríais, invitarían.

- Invite, invites, invite, invitemos, invitéis, inviten.

- Invita a tus amigos a cenar.

- No me invitó a su boda.

- Si me invitaran a su casa, iría encantado.

La forma correcta de escribir este verbo es siempre con “v”. Así que ya sabes, si alguna vez tienes dudas sobre cómo se escribe “invitar” o “inbitar”, recuerda que solo la primera opción es válida según la RAE.

