Los mejores memes de “No Riley” de Intensamente 2

La película de Intensamente 2 abordó el tema de las emociones de una forma que causó sensación entre los usuarios lo que ha generado una ola de memes en redes sociales, aquí te presentamos los mejores memes de “No Riley”.

Cabe destacar que la película se centra en las emociones de Riley, quien al entrar a la adolescencia comienza a experimentar nuevas emociones como la envidia, nostalgia, ansiedad y aburrimiento.

¿Qué significa el tren “No Riley” de Intensamente 2?

Riley vive situaciones nuevas que son acordes a su edad, pero algunos usuarios se han burlado de ello y crearon el ‘trend’ No Riley en el que completan la frase con una situación de la vida real que le falta por vivir a la joven.

Algunas de las frases que más llamaron la atención fueron:

“No Riley espérate a conocer al wey que piensa que hablar de tus sentimientos es ‘querer pelear’”

“No Riley y espérate a que aprendas a stalkear”

“No Riley y espérate a que te topes con un narcisista”

“No Riley y espérate a que te pongan el cuerno con la nada que ver.”

“No riley y espérate a que descubras que tener una carrera profesional no asegura tu futuro laboral.”

“No Riley, espérate a que te hagan ghosting”

Aquí los mejores memes del “No Riley":

No Riley, y espérate a que tengas que dudar de ti misma por las cosas que te hacen los demás. pic.twitter.com/3GOxUOvMaM — En Júpiter (@En_jupiter_) June 25, 2024

No riley, y espérate a que conozcas el “pago para no generar intereses” pic.twitter.com/rY4aze2x6Y — Memes UNAM (@MemesUNAM) June 21, 2024

¿Hay escena post créditos en Intensamente 2?

Si aún no has ido a ver Intensamente 2 debes saber que hay 2 escenas post créditos por lo que te recomendamos que no te levantes de tu asiento cuando termine la película.

¿Cuándo se estrena Intensamente 2 en Disney+?

Intensamente 2 se estrenó en cines hace unos días y se ha convertido en poco tiempo en una de las películas favoritas de Disney.

Tomando en cuenta los estrenos anteriores se prevé que dentro de aproximadamente 3 meses la película llegue a la plataforma de Disney+, es decir en septiembre. Así que si te gustó mucho y quieres volver a verla acompañado de tu familia o amigos mantente atento a la información oficial para conocer cuándo llegará a la plataforma.

