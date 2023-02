Instagram y Tinder son las aplicaciones favoritas de los mexicanos para ligar

Instagram y Tinder son actualmente las dos aplicaciones favoritas para ligar y conocer gente nueva o pareja en la actualidad, donde la forma de relacionarse con personas cambió luego de la pandemia de la COVID-19, cuando la distancia fungió como nuestra mejor amiga para que evitáramos contagiarnos.

Y es que para los solteros, las aplicaciones de citas tuvieron y tienen un papel fundamental en la actualidad porque el tiempo para los jóvenes es más valioso y no quieren desaprovecharlo con alguien que no es compatible con ellos, pues no tienen las mismas preferencias amorosas, hobbies en común o edad.

Instagram, la aplicación preferida de ligue de los mexicanos

Sabemos que WhatsApp y Tinder se encuentran en la lista de favoritos para comunicarse con las personas y coquetear, pero Instagram lidera la numeración de las aplicaciones que más usan los mexicanos para ligar, según una reciente encuesta de The Competitive Intelligence Unit , una firma de consultoría estratégica e investigación de mercados con alcance global.

La consultoría señaló que en México 4 de cada 10 usuarios de internet ha utilizado alguna aplicación para ligar y encontrar el amor. De entre todas, la principal red utilizada por los mexicanos Instagram con un 50.9%, por delante de WhastApp con 47.2%, las apps de citas con un 41.3% y Facebook 39.4%.

Asimismo, la encuesta de The Competitive Intelligence Unit pone en las preferencias las llamadas telefónicas con un 11%, el correo electrónico 6.4% y por último los SMS o mensajes cortos con un 4.1%.

¿Cómo ligan en Tinder?

Si eres nuevo en Tinder y no sabes cómo los otros usuarios ligan en la aplicación, ¡no te preocupes!, pues en adn40 te lo diremos para que seas toda o todo un casanova, sorprendas a la persona que atrape tu mirada con mucho estilo y no te muestres apenado ante los desafíos.

-Coloca más de una foto con tu mejor perfil.

-No pongas fotografías grupales.

-Proporciona información sobre tus gustos y lo que te apasiona.

-Sé divertido o divertida en tus conversaciones.

-No preguntes por el peso de una persona.

-No abuses del GIF.

-Entiende indirectas.

Estas son las otras apps de ligue

-Bumble

-Grindr

-Badoo

-Happn

-Facebook Parejas

adn40, siempre conmigo