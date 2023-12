VIDEO: Pasajeros le cantan You Are My Sunshine a hombre con Alzheimer para calmarle una crisis

¡Lo más emotivo que verás! A través de redes sociales se comenzó a viralizar el video que muestra a un hombre con Alzheimer desorientado en pleno vuelo de avión, lo cual causó un cierto terror entre los tripulantes que por momentos, no supieron cómo reaccionar ante la actitud que había tomado la persona en cuestión.

Dentro de la grabación que se compartió en la plataforma de TikTok y posteriormente se replicó en demás redes, se muestra a un hombre de aproximadamente 60 años de edad gritando e insultando a varias personas que se encontraban en el avión.

Posterior a ello y tras varios segundos de incertidumbre, apareció la esposa del hombre con Alzheimer , la cual explicó la situación de su marido y lo cual llevó a que quedaran en grabaciones lo que muchos internautas han catalogado como el momento más empático del que se tenga registro.

Tripulación le canta al hombre con Alzheimer para tranquilizarlo

En la grabación se puede apreciar como la supuesta esposa de del hombre con Alzheimer , les comenzó a comentar al resto de los pasajeros y la tripulación, que su pareja sufría de la enfermedad ya mencionada, por lo cual solicitó su ayuda.

Por lo que se aprecia en las grabaciones, la mujer les pidió ayuda para cantar You Are My Sunshine, la cual se refirió que es el tema musical favorito del hombre en cuestión y la que le ayuda a tranquilizarse durante sus ataques de desubicación que le provoca la enfermedad.

Tras ello, es primero la esposa del hombre afectado la que comienza a cantar el tema y posterior a ello, el resto de los pasajeros se le unieron para intentar tranquilizar al afectado por la enfermedad.

Luego de escuchar el tema de You Are My Sunshine, se puede ver en el rostro del hombre con Alzheimer la tranquilidad que comenzaba a llegar a su cuerpo, esto tras una crisis por el padecimiento.

Un hombre con #Alzheimer se desorientó en pleno vuelo cuando su esposa fue al baño.



Al regresar, ella le pide a los pasajeros que canten "You Are My Sunshine", su canción favorita, para tranquilizarlo.



Lo que pasó fue mágico.@DanielaObregonS nos cuenta en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/r5eLpHVTGs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2023

¿Qué es el Alzheimer?

Vale la pena señalar que el Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas en la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas diagnosticadas. Además, se señala que los síntomas se van presentando lentamente y empeoran con el paso del tiempo.

En casos graves, la enfermedad llega a interferir con las tareas y acciones cotidianas del cuerpo del ser humano.

