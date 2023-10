Cómo se escribe hablar o ablar, según la RAE

Aunque es más sencillo hablarlo que escribirlo, el castellano resulta ser más complejo de lo que se cree, ya que, al momento de ser enfáticos con la ortografía, resaltan muchas dudas. Una de las más comunes es cómo se escribe hablar o ablar, es por ese motivo que aquí te revelaremos la forma correcta y cómo emplearlo según informa la RAE .

Según la Real Academia Española (RAE), aunque la h es muda y no se pronuncie, esto no quiere decir que este fonema no tenga importancia en las palabras, pues en muchos de los casos se usa y sin ella se convertiría en un error ortográfico . Por ese motivo, lo correcto es escribir la palabra hablar y omitir el ablar.

Asimismo, aunque las generaciones actuales se preocupan menos por escribir bien a través de las redes sociales, es fundamental hacerlo de la forma correcta, ya que nunca será bien visto el poner ablar en alguna oración, por lo que la RAE recomienda no cometer este error y así no se siga fomentando la idea de que así está bien implementada la palabra.

Diferentes formas de implementar la palabra hablar

La palabra hablar puede implementarse de muchas maneras. Por ejemplo, se puede utilizar cuando se quiere hacer énfasis de que alguien está platicando con otra persona, si se emite algún discurso o si se llega a expresar alguna opinión. Asimismo, es factible usarlo en sinónimos como ‘comunicar o ‘expresar’.

Para comprender mejor el uso de hablar, aquí te dejaremos algunos ejemplos bastante comunes a la hora de escribir y querer dar algún contexto:

Pedro y yo tenemos que hablar sobre la tarea

Hablar inglés es fundamental para obtener un mejor trabajo

Dentro del salón no nos dejan hablar en clases

Hablaron con los papá de Hugo y será suspendido

