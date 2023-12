Estas son las 10 mejores aplicaciones y juegos descargados en Google Play

El ciclo 2023 fue un año lleno de innovación, creatividad y diversión en el mundo de las aplicaciones y los juegos, por ello, Google Play reconoció el trabajo de los desarrolladores y las preferencias de los usuarios con los premios Best of 2023, que destacan las mejores descargas de este año en diferentes categorías.

Lo mejor de Google Play en 2023

1. Bumble For Friends: Meet IRL (Mejor para Diversión)



Esta aplicación fomenta encuentros en la vida real, promoviendo conexiones auténticas y divertidas. Ideal para aquellos que buscan experiencias sociales genuinas.

2. Voidpet Garden: Mental Health (Mejor para Crecimiento Personal)



Ofrece herramientas para el bienestar mental, cultivando el crecimiento personal y la atención plena. Una aplicación esencial para aquellos que buscan cuidar su salud mental diariamente.

3. Artifact: Feed Your Curiosity (Mejor Esencial para el Día a Día)



Alimenta la curiosidad diaria, proporcionando contenido relevante y emocionante. Una aplicación esencial para aquellos que buscan aprender algo nuevo y mantenerse informados.

4. Aware: Mindfulness & Wellbeing (Mejor Joya Oculta)



Destacando aplicaciones menos conocidas pero valiosas para la atención plena y el bienestar. Perfecta para aquellos que buscan incorporar la atención plena en su rutina diaria.

5. Character AI: AI-Powered Chat (Mejor con Inteligencia Artificial)



Utiliza la inteligencia artificial para proporcionar experiencias de chat avanzadas y personalizadas. Se trata de una opción innovadora para aquellos que buscan interacciones de chats inteligentes.

6. Paw Patrol Academy (Mejor para Familias)



Paw Patrol es ideal para niños y padres que buscan contenido educativo y entretenido.

7. AWorld in support of ActNow (Mejor Aplicación para el Bien)



Destacando aplicaciones que buscan un impacto positivo en el mundo, conectando a usuarios con causas benéficas.

8. WhatsApp Messenger (Mejor para Relojes Inteligentes)



Reconociendo la aplicación de mensajería que mejor se integra con los relojes inteligentes, por lo que facilita una comunicación rápida y efectiva directamente desde tu muñeca.

9. Concepts: Sketch, Note, Draw (Mejor para Tabletas)



Esbozar, tomar notas y dibujar en tabletas de manera intuitiva para artistas y aquellos que buscan expresar su creatividad a través del formato digital.

10. FlipaClip: Create 2D Animation (Mejor para Chromebooks)



Es una aplicación que permite la creación sencilla de animaciones.

11. Max: Stream HBO, TV, & Movies (Mejor para Google TV)



Ofrece una experiencia excepcional de transmisión de HBO, televisión y películas en dispositivos Google TV.

12. Amazon Prime Video (Mejor para Automóviles)



Google reconoció a esta aplicación de streaming con la que mejor se adapta a la experiencia en automóviles.

Las mejores apps de juegos en 2023

Mejor multijugador

Farlight 84

Menciones honoríficas: Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn



Mejor Pick Up & Play

MONOPOLY GO!

Menciones honoríficas: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now, Ninja Must Die



Mejor juego independiente:

Vampire Survivors

Menciones honoríficas: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever, Underground Blossom



Mejor historia:

Honkai: Star Rail

Menciones honoríficas: Down in Bermuda, FINAL FANTASY VII EVER CRISIS, Lost Words: Beyond the Page, MementoMori: AFKRPG



Mejor continuación:

Stumble Guys

Menciones honoríficas: Clash of Clans, EA SPORTS FC™ Mobile Soccer, Merge Gardens, Royal Match

Mejores juegos para el bien:

Pokémon Sleep

Menciones honoríficas: Beecarbonize, Garden Joy - Design Game, Lingo Legend Language Learning, Longleaf Valley: Merge & Plant



Mejor en Play Pass:

Magic Rampage

Menciones honoríficas: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium, Silly Royale – Devil Amongst Us



Mejor para tablets:

Honkai: Star Rail

Menciones honoríficas: MARVEL SNAP, MONOPOLY GO!, Roto Force, SOULS



Mejor para Chromebooks:

Minecraft



Mejor para Google Play Games en PC:

Arknights

Consulta la lista completa aquí.

