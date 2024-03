Esto debes hacer para que Google no elimine tu cuenta de Gmail

Atención, si eres usuario de Gmail , debes saber que Google anunció que a partir del 1ro de diciembre del 2024 comenzará a borrar las cuentas de usuarios que no cumplan con requisitos específicos. Es por eso que para evitar que eso suceda, te contamos qué debes de hacer para mantener tu cuenta.

Tras el anuncio de Google, los usuarios entraron en alerta, ya que no querían perder los datos que tienen guardados en sus cuentas de Gmail. Y es que, el hecho de que eliminen su cuenta significa también perder los datos de YouTube y también de Google Drive junto con todos los documentos y las fotos.

Esto debes hacer para evitar que google elimine tu cuenta

Las nuevas políticas de Google buscan eliminar las cuentas inactivas de los usuarios. De esta manera reducirán la cantidad de cuentas de Gmail, con la intención de incentivar el uso de sus cuentas e incentivar el uso del correo electrónico.

En su anunció, Google señaló que comenzará borrando las cuentas de los usuarios con más de dos años de inactividad. De esta manera, si no has utilizado tu cuenta para enviar o recibir correos y solo te has concentrado en guardar fotos y documentos, toda esa información podría estar en peligro.

De esta manera, en pocas palabras, la mejor manera de asegurar que Google no elimine tu cuenta es utilizándola. Recibir y mandar correos con la mayor frecuencia posible, para que el algoritmo pueda detectar que se trata de una cuenta activa.

Cabe destacar que no importa el dispositivo que se utilice para manejar la cuenta de Gmail. Esto se puede hacer a través de un celular, una tablet o de una computadora. Lo único esencial es registrar actividad de uso para poder mantener la cuenta sin complicaciones.

