Gafas de realidad virtual y el peligro que representan

Los juguetes más novedosos en los últimos años han sido aquellos relacionados con la realidad virtual; sin embargo, podrían tener ciertos riesgos, sobre todo las gafas, ya que de acuerdo con Elon Musk, líder de Tesla, son sumamente incómodas, pero eso no es todo, también suponen un riesgo físico debido a los movimientos bruscos que se realizan, tal como le sucedió a un jugador alemán que terminó por romperse el cuello.

Joven alemán se fractura el cuello al jugar con realidad virtual

El hombre, de 31 años de edad, se encontraba jugando con sus gafas de realidad virtual de forma tan brusca e intensa que sus constantes movimientos de cuello provocaron que se rompiera una de las vértebras, por lo que acudió de inmediato al Hospital de la Universidad de Leipzig para ser atendido.

Tras realizarse los estudios pertinentes, se pudo saber que el joven alemán se fracturó la vértebra C7, la cual se encuentra en la base del cuello justo por encima de los hombros. Los especialistas creen que este es el primer caso de fractura por estrés relacionado con las gafas y juegos de realidad virtual .

El joven ha necesitado de un periodo de 12 semanas para poder recuperarse por completo, ayudado por un collarín para poder sujetar su cuello. Los mismos especialistas aseguran que este tipo de lesiones por estrés son muy comunes en soldados, corredores, jugadores de voleibol, jinetes y mineros.

“Los movimientos repetitivos y los intensos hábitos de juego podrían haber provocado una fractura por fatiga”, declaró el doctor David Braur.

“Dado que el paciente había estado jugando a juegos de realidad virtual durante muchas horas a la semana con dispositivos livianos en sus manos y en su cabeza hemos llegado a la conclusión de que una fractura de tipo estrés parece ser la razón más probable de la fractura”, añadió.

Sin embargo, no son los únicos riesgos, también suelen ocurrir accidentes como caídas que deriven en lesiones, ya que mientras llevan puestas las gafas de realidad virtual no ven lo que hay en su entorno, por lo que se recomienda jugar estos juegos en lugares que despejados que no impliquen algún riesgo o donde no haya objetos con los que puedan tropezarse o caer.

También pueden producir fatiga ocular, dolores de cabeza y, en algunos casos, náuseas. Según expertos, esto se debe a la forma en que la realidad virtual afecta la conexión del ojo con el cerebro, menciona el neurocientífico Walter Greenleaf.

