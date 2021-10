Cómo descargar Fortnite a PC, Android y iOS

Te contamos cómo descargar Fortnite, ya sea que tengas PC o dispositivos con sistema Android o iOS. Luego de que el juego fuese retirado de las tiendas oficiales de Google y Apple, estas son las únicas formas de poder conseguirlo.

Fortnite es un videojuego tipo Battle Royale gratuito, en donde los jugadores se enfrentan entre sí, o junto a sus equipos para eliminar al otro. Es uno de los jugos más populares de la historia, pero ahora los usuarios tienen un problema para descargarlo.

Sucede que el modelo de negocios de la plataforma creadora de Fortnite, llamada Epic Games, ha cambiado. El videojuego ya no está disponible en la Play Store de Google y de la App Store de Apple, sin embargo es posible jugarlo desde otras plataformas.

Recuerda que el juego ya no se encuentran en las tiendas mencionadas, por lo que no debes fiarte de las opciones que aparezcan en ellas, porque no son oficiales.

¿Cómo descargar Fortnite en Android?

Si juegas Fortnite en tu teléfono móvil con sistema operativo Android, tienes que seguir estos pasos:

Visita el sitio web oficial de Epic Games Store, haciendo clic en este enlace Fortnite para Android .

para . Descarga la app de Epic Games e instálala en tu teléfono, aceptando todos los permisos que te pidan.

Una vez instalada, accede a tu app de Epic Games y selecciona el módulo de Fortnite para comenzar a jugar en tu dispositivo Android.

Si tu teléfono no es compatible, la app te lo hará saber antes de descargar el juego. Necesitas conexión a internet, Android 8.0 o superior, sistema operativo de 64 bits y como mínimo 6 GB en RAM.

¿Cómo descargar Fortnite en iOS?

Quienes tienen dispositivos de la marca Apple, con su sistema operativo iOS estarán en problemas para jugar Fortnite. Es que actualmente no existe una forma de descargar el juego desde una plataforma oficial.

Por lo pronto solo se puede acudir a consolas, Android o PC, pero no hay noticias sobre la versión para iOS.

¿Cómo descargar Fortnite en PC?

Por último, aquellos usuarios que usan su PC y se preguntan cómo descargar Fortnite, deben seguir los siguientes pasos:



De igual forma que con Android , debes visitar la página oficial de Epic Games Launcher en tu computadora con sistema operativo Windows. Puedes acceder a la página en este enlace

, debes visitar la página oficial de Epic Games Launcher en tu computadora con sistema operativo Windows. Puedes acceder a la página en Busca en Fortnite en la barra y selecciona el lugar de tu PC donde quieres instalarlo.

en la barra y selecciona el lugar de tu PC donde quieres instalarlo. Espera la descarga del juego y listo, ya puedes comenzar a jugarlo.

Ya conoces cómo descargar Fortnite en PC y Android, aunque deberás tener paciencia si tienes iOS. En el caso de la PC Considera que necesitas como mínimo una tarjeta Nvidia GTX 960, AMD R9 280 o GPU equivalente con DX11, o GPU equivalente de AMD en Mac; 2 GB de VRAM o superior; Core i5-7300U a 3.5 GHz o superior 8 GB de RAM; SO Windows 7/8/10/11 de 64 bits.

