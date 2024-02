¿Daña la batería si cargas tu celular con un cargador más potente? La respuesta de los expertos

En tiempos pasados, los celulares contaban con cargadores que entregaban menos de 5W, pero hoy en día, la carga ha evolucionado considerablemente, alcanzando velocidades sorprendentes de hasta varios centenares de vatios. Con teléfonos móviles que admiten cargas superiores a los 30W, es común tener en casa cargadores de diversas potencias, lo que plantea la pregunta: ¿qué sucede si cargas tu celular con un cargador más potente del que le corresponde?

El concepto clave en este dilema es la ‘energía de salida máxima’ de un cargador. Aunque los cargadores modernos incorporan nuevas tecnologías para garantizar la seguridad y reducir el calor, su funcionamiento es esencialmente el mismo que el de los cargadores convencionales. Transforman la corriente alterna que reciben a través del enchufe (generalmente 220 voltios) en corriente continua y ajustan la tensión para proporcionar energía a diferentes potencias.

¿Se daña el celular si lo cargas con un cargador más potente?

Es importante entender que los cargadores no emiten constantemente su potencia máxima. Operan con el concepto de ‘energía de salida máxima’, adaptándose a los dispositivos conectados. Por ejemplo, si un móvil tiene una entrada máxima de 30W, el cargador le suministrará esa cantidad si es capaz. Si el cargador es menos potente, trabajará al máximo de su capacidad. Si es más potente, ajustará su potencia para satisfacer los requisitos del teléfono.

En casos específicos, si el móvil solicita 45W y el cargador solo puede entregar 37,5W, se adaptará a esta capacidad. Los fabricantes suelen recomendar el uso del cargador original para garantizar la adaptación precisa. En situaciones opuestas, donde el cargador es más potente pero no puede suministrar la cantidad mínima requerida por el teléfono, simplemente no funcionará, evitando daños en el dispositivo.

Utilizar un cargador más potente en un teléfono que requiere menos energía no representa un problema. El sistema establece un acuerdo entre el cargador y el teléfono, ajustándose a las necesidades específicas. En caso de desacuerdo, el cargador no enviará energía , pero el teléfono no se dañará. La conclusión es clara: la preocupación sobre dañar la batería al utilizar un cargador más potente es un mito desmentido por la adaptabilidad inteligente de estos dispositivos.

