Dónde comprar figuras para los nacimientos buenas, bonitas y baratas

¿Aún no sabes en dónde comprar el nacimiento para esta Navidad ? No te preocupes porque en adn40 te daremos opciones para que adquieras todas las figuras que no pueden faltar en tu pesebre a escala, así que anótalas pues aquí hay artículos buenos, bonitos y baratos.

Poner nacimiento en los hogares es una tradición de miles de familias mexicanas católicas, ya que fomenta la unión familiar, ayuda a meditar sobre las buenas y malas acciones que se realizaron a lo largo del año y aumenta la fe entre los creyentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde comprar figuras de para el Nacimiento a bajos costos?

Centro Navideño

Si quieres escoger las mejores figuras de entre gran variedad de opciones necesitas ir al Centro Navideño en Fray Servando Teresa de Mier, número 285, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En este lugar podrás encontrar desde nacimientos hasta artículos navideños como árboles, series lineales, esferas y cortinas de luces.

Mercado de Sonora

Como ya has de saber, en el Mercado de Sonora puedes encontrar de todo y al especializarse en mercancías de cerámica también podrás encontrar nacimientos completos o figuras individuales como pastores, reyes magos y animales de granja.

El Marcado de Sonora se encuentra en Fray Servando Teresa de Mier número 419, en la colonia Merced Balbuena, en la colonia Venustiano Carranza. Está abierto de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Ciudad de Amozoc

Los amantes de la Navidad encontrarán en la Feria Navideña Amozoc, conocida como la cuna de los artesanos, figuras de nacimiento, imágenes, adornos y mucho más para tu hogar.

La Feria se encuentra en el zócalo municipal de Amozoc y el corredor Artesanal de la calle 2 Oriente. Estará hasta el 7 de enero de 2024.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.