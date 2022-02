Estadounidenses reaccionan a ‘Frijolero’ de Molotov; no podían creerlo

Molotov es conocido por ser una de las agrupaciones más irreverentes y polémicas del rock nacional. Entre sus múltiples éxitos, destaca ‘Frijolero’, un tema que retrata la discriminación de las autoridades fronterizas de Estados Unidos con los migrantes mexicanos, pero ¿cuál es la reacción de los estadounidenses a esta canción?

El tema ‘Frijolero’, del disco Dance and dense denso (2003), dio mucho de qué hablar en su momento, pues Molotov retrató, sin tapujos, la situación de los migrantes con las autoridades fronterizas.

Molotov - Frijolero

Fragmentos de la canción como “Don’t call me gringo, you beaner (no me llames gringo, frijolero)” o “De la droga que sembramos ustedes son consumidores”, entre otros, señalan el racismo que existe en la policía fronteriza y otras acusaciones que no gustaron al país vecino, el cual terminó vetando a ‘Frijolero’ de la radio y tv.

No obstante, con la facilidad de hoy en día para acceder a ciertos contenidos, el público americano puede ver y escuchar lo que antes los grandes medios de comunicación censuraban y, recientemente, se puso de moda entre ellos reaccionar al éxito de Molotov; los dejó boquiabiertos.

Estadounidenses reaccionan a ‘Frijolero’ de Molotov

El usuario de YouTube Pedro Cutipa se encargó de recopilar en un sólo video la reacción de varios creadores de contenido estadounidenses al tema de ‘Frijolero’, las cuales van desde la sorpresa hasta la risa.

A pesar de que muchos de ellos no sabían lo que decía la canción en español, fueron sorprendidos por los fragmentos cantados en inglés que contienen fuertes comentarios sobre el racismo y reclamos hacia el país vecino. “¿Acaso están insultando a América?”, refirió una de las personas que reaccionaron al tema.

AMERICANOS REACCIONANDO A Molotov Frijolero

El video ya cuenta con casi medio millón de visualizaciones, 11 mil ‘Me gusta’ y más de 800 comentarios de usuarios mexicanos que destacan lo interesante que es ver a los propios americanos reaccionar a una canción que hace un reclamo a su país.

