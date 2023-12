Cómo se escribe encorbado o encorvado, según la RAE

La ortografía es una parte fundamental de la lengua española, ya que nos permite expresarnos de forma clara y precisa. Sin embargo, a veces nos encontramos con palabras que nos generan dudas sobre cómo se escriben correctamente, especialmente cuando se trata de las letras “b” y “v”, que tienen un sonido muy similar.

Una de esas palabras es “encorvado” o “encorbado”, que se refiere a la acción o el estado de doblar o torcer el cuerpo o alguna parte de él. ¿Sabes cuál es la forma correcta de escribirla? ¿Con “b” o con “v”? Esto es lo que dice la Real Academia Española (RAE), la institución que regula el uso del español.

La forma correcta de escribir esta palabra es “encorvado” con “v”. Así lo indica la RAE en su diccionario, donde define este término como “dicho de una persona o de una parte de su cuerpo: Que tiene una curvatura excesiva o anormal”. Por ejemplo:

- El anciano caminaba encorvado por el peso de los años.

- Se quedó encorvado sobre el escritorio, leyendo hasta tarde.

- Tenía el cuello encorvado por mirar el celular todo el día.

La palabra “encorvado” proviene del verbo “encorvar”, que significa “doblar o torcer algo, dándole forma de arco o de curva”. Este verbo también se escribe con “v”, al igual que sus derivados, como “encorvadura”, “encorvamiento” o “encorvarse”. Por ejemplo:

- El viento encorvó las ramas de los árboles.

- La encorvadura de la columna le causaba dolores.

- Se encorvó para pasar por la puerta baja.

La forma “encorbado” con “b” no existe en el español y se considera un error ortográfico. Esto se debe a que no hay ninguna regla que justifique el uso de la “b” en esta palabra. La RAE recomienda consultar el diccionario o las reglas de ortografía cuando tengamos dudas sobre cómo se escriben las palabras con “b” o con “v”, ya que no siempre hay una norma fija que las determine.

Es importante evitar confundirnos con estas letras y escribir las palabras como suenan, ya que podemos cometer faltas de ortografía que afecten nuestra comunicación escrita. Esperamos que este artículo te haya sido útil y te invitamos a seguir aprendiendo sobre el idioma español.

