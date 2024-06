¿Cómo se activa? El botón secreto de los teléfonos Xiaomi que casi nadie aprovecha

En la era de los avances tecnológicos, los dispositivos móviles se han convertido en herramientas multifuncionales que facilitan nuestra vida diaria. Uno de los beneficios poco conocidos de tener un celular de las marcas Xiaomi, Redmi y Poco es la existencia de un botón oculto que casi nadie aprovecha, a pesar de sus múltiples ventajas y utilidades

¿Cuál es el botón oculto de los celulares Xiaomi y para qué sirve?

El “back tap” o botón oculto es una innovadora función de doble toque por sensores presente en los celulares fabricados por Xiaomi Corporation en China. Este botón, ubicado en la base trasera del dispositivo, permite realizar diversas acciones de manera rápida y eficiente, de acuerdo a información de la empresa. Entre sus principales funciones se encuentran:



Abrir la cámara: Captura momentos al instante con un simple toque.

Abrir la app de Calculadora: Accede rápidamente a tus cálculos necesarios.

Activar el Modo Silencio: Silencia tu teléfono de manera rápida y discreta.

Obtener registros relacionados con un problema en tu celular: Facilita la resolución de problemas técnicos.

Abrir la app de Talkback o la Ayuda de Accesibilidad de Android: Mejora la accesibilidad y asistencia en el uso del dispositivo.

Para activar esta función, sigue estos sencillos pasos:



Ve a la configuración del teléfono. Dirígete a la función “tap back”. Accede a la sección de “accesos directos por gestos”. Ajusta la función de doble toque o triple toque según tus preferencias.

Con estos pasos, podrás agilizar el control y manejo de tu smartphone, aprovechando al máximo las capacidades de tu dispositivo Xiaomi. Aprovecha todas las funcionalidades de tu teléfono móvil y descubre cómo el back tap puede mejorar tu experiencia diaria.

Es importante mencionar que no todos los modelos de los celulares Xiaomi, Redmi o Poco son compatibles con esta función. La disponibilidad de esta herramienta depende del modelo específico y de la versión del sistema operativo. Si no puedes ver la función dentro de ajustes, es porque tu dispositivo no la tiene.

Además, recuerda que el uso de algunas fundas protectoras gruesas puede afectar la sensibilidad del botón oculto o back tap, por lo que podrías necesitar retirar la funda para utilizar esta función de manera óptima.

