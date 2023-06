¡Saca los prohibidos! Así suena la cumbia sobre la tragedia del submarino Titán

Tras la noticia de que los cinco tripulantes a bordo del submarino Titán de la empresa OceanGate fallecieron tras lo que aparentemente fue una “implosión catastrófica”, las opiniones de usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y algunas personas aprovecharon para sacar algún tipo de provecho de la situación, como lo hizo Mister Cumbia lanzando una canción.

A través de su canal de YouTube, Mister Cumbia dio a conocer su tema musical titulado La Cumbia del Submarino Pérdido, y rápidamente alcanzó las 15 mil vistas en las primeras horas de estreno. Sin embargo, hay que señalar que el sencillo fue publicado momentos antes de que se anunciara que las personas que iban a bordo del submarino estaban muertos.

Reuters El submarino de la compañía Oceangate

La canción, que tiene una duración de 2 minutos 20 segundos. indica los sentimientos del cantante ante dicho acontecimiento pues en una de las frases del tema señala que “sólo pensarlo le provoca miedo”.

Esta es la letra completa de “La cumbia del submarino”

Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar

Eso veo en las noticias, quién lo iba a imaginar.

Nanita tengo miedo, sólo de pensar

Estar ahí encerrado en el fondo del mar

Que puros millonarios todos con muy buen jale

Querían conocer los restos del Titanic.



Dicen que a la hora y media de que se sumergieron,

Se perdió conexión, de ellos nada supieron.

No más de imaginarme, hasta chorro me dio

De menso yo pagaba pa’ darme ese sustón.

Están ahora perdidos, en las profundidades,

Le pido ya a diosito que pronto los rescate.





(Coro)

Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar,

Ojalá que esas personas pronto puedan rescatar.

Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar,

Si me hubieran invitado de p*ndej* iba a aceptar.

(Hablado)

El submarino con cinco millonarios y el mundo pierde la cabeza, pero qué tal el barco con cien inmigrantes que se hundió y los quince niños, ahí no decimos nada. ¡Abusados!

Como era de esperarse, la canción generó cientos de comentarios entre los usuarios en internet.

¿Qué pasó con el submarino Titán y cómo murieron sus tripulantes?

El sumergible Titán que desapareció durante un viaje para ver los restos del Titanic sufrió una “implosión catastrófica” y mató a cinco personas que iban a bordo, según informaron las autoridades.

🚨 La Guardia Costera de #EEUU ofrece conferencia sobre los detalles del operativo de búsqueda del sumergible “Titán”, desaparecido en el Atlántico; confirman la muerte de los 5 ocupantes pic.twitter.com/QUNc2sCqdM — adn40 (@adn40) June 22, 2023

Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de presión de la cámara del sumergible, anunció el contraalmirante del servicio de Guardacostas estadounidense John Mauger, que transmitió el pésame a las familias.

