Especialista explica el irreversible daño que provoca usar tu celular mientras lo estás cargando

El celular ya es prácticamente una herramienta y medio de comunicación que ocupamos en todo momento, desde tomar una fotografía, realizar una llamada y escribir un mensaje, se trata de objeto que las personas no sueltan casi nunca, incluso a veces ni al momento de cargarlo.

Es por eso que adn40 se dio a la tarea de investigar con un especialista qué sucede con la batería cuando una persona utiliza su celular cuando se está cargando. Sin embargo, esa no fue la única mala práctica de la que nos habló sobre cómo dañamos la batería de los equipos telefónicos.

¿Qué pasa con la batería del celular si se ocupa cuando se carga?

Israel López Cruz, técnico en Mecatrónica por el CETIS, detalló en entrevista para adn40 que una de las principales acciones que van deteriorando los equipos es justamente utilizarlos mientras se están cargando con el cable conectado y la principal razón es que se jala el centro de carga que es el punto en el que se conecta el cargador.

El técnico, quien tiene su negocio en Sur 24 No. 56, en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, explicó que es común que los usuarios no usen el cargador original de los celulares o se usen cargadores genéricos, mismos que pueden sufrir un corto por altos voltajes, porque no regula el voltaje. Además indicó que algunos pines pueden ser de baja calidad y afectan los centros de carga.

Samuel González Aguirre Conoce el irreversible daño que provoca usar tu celular mientras lo estás cargando

¿Cómo saber a dónde llevar a reparar mi celular?

Israel López también compartió una serie de recomendaciones para las personas que necesitan reparar su celular, ya que a veces se puede ser víctima de alguna estafa, robo y de alguna falla más severa tras la compostura.

Los tips que ofrece el técnico en mecatrónica son los siguientes:

Buscar un local establecido

Pedir recomendaciones en redes sociales

Mirar videos sobre su trabajo (si lo comparten)

Observar si es posible que tengan buenas herramientas

El especialista explicó que cuando se realiza una reparación a los celulares lo ideal es que los técnicos otorguen una garantía de hasta un mes para asegurar que la reparación del celular es exitosa.

