Video: Conductor de Uber rechaza hacer viaje solo con un niño y enfrenta a la madre

La rutina de un conductor de Uber transcurría con normalidad hasta que un viaje lo sorprendió. En un video que se volvió viral, se ve cómo el automovilista, que se estaba filmando por cuestiones de seguridad, llegó al destino indicado por la aplicación y consultó el nombre de la persona que solicitó el traslado, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

¿Qué pasó en el viaje de Uber?

Una mujer abrió la puerta trasera y pidió al niño que se pusiera el cinturón de seguridad. El conductor de Uber, sorprendido, preguntó rápidamente: "¿Disculpe, no debería subir usted?”. La mujer explicó que el niño iba a ser recibido por su padre en el punto de destino, lo que desencadenó una discusión.

“No puedo hacer el viaje. No puede viajar solo el niño”, afirmó el piloto, a lo que la pasajera respondió que en otras aplicaciones similares había hecho lo mismo sin inconvenientes. Sin dudar sobre las reglas, el chofer fue claro: “Debe viajar usted con el niño o no puedo llevarlo. Si antes lo ha hecho, qué mal, porque es una gran responsabilidad y creo que no está permitido”.

Ante la insistencia de la madre, el automovilista amenazó con llamar a la policía. Finalmente, la mujer decidió bajar al niño del vehículo y cancelar el viaje.

¿Puede un menor de edad viajar solo en Uber? Esto dice la empresa

En el reglamento de Uber, se explica explícitamente el límite de edad para realizar un viaje. Es decir, que el accionar del conductor en este caso estuvo a la perfección y respetó los términos y condiciones que aceptó al momento de convertirse en chofer de la aplicación.

“Debes ser mayor de 18 años para tener una cuenta Uber, Uber Eats o JUMP. Los titulares de las cuentas no pueden pedir viajes ni entregas para menores de 18 años que no estén acompañados del titular durante el viaje o al recolectar la entrega. Tampoco pueden rentar una bicicleta ni un scooter para que lo use un menor de 18 años”, explica el documento de la empresa.

Para el conductor : Si al inicio del viaje o de la entrega observas que el usuario o el cliente de Uber Eats parece ser menor de 18 años, puedes rechazar el viaje o la entrega e informarlo. Ten en cuenta que rechazar o cancelar viajes por este motivo no afectará tu calificación de Socio Conductor ni de Socio Repartidor.

Para el usuario: Los adultos no pueden pedir un viaje para un menor de 18 años ni dejarlo viajar solo.

