El secreto para saber qué grabaciones de voz guarda Alexa

Alexa, el asistente virtual de Amazon, revolucionó la manera en que interactuamos con la tecnología en nuestros hogares. Sin embargo, surgió una polémica al confirmarse que puede almacenar las grabaciones de voces de los usuarios en el dispositivo, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad.

¿Cómo saber si Alexa graba las conversaciones?

Alexa almacena las grabaciones de audio de las interacciones que mantienes con ella. Según detalla Amazon en su página web : “Todas tus grabaciones de voz se almacenan en la nube y puedes escucharlas, revisarlas y eliminarlas en cualquier momento”.

Las grabaciones comprenden varios tipos de interacciones. Primero, se registran los comandos y solicitudes que haces directamente, como pedir música o información. Este tipo de grabación tiene el propósito de optimizar el rendimiento del dispositivo y mejorar la precisión en futuras interacciones.

Adicionalmente, Alexa puede grabar fragmentos de conversaciones no intencionadas si malinterpreta sonidos o palabras como comandos, al confundir información que no estaba dirigida a ella. Esta posibilidad ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad, ya que puede incluir datos personales no previstos.

Tanto las grabaciones intencionadas como las no intencionadas se utilizan para ajustar y perfeccionar el funcionamiento de Alexa. Es crucial que los usuarios sean conscientes de cómo y cuándo se graba su información.

¿Cómo ver todo lo que graba Alexa?

Para ver todo lo que graba Alexa , puedes seguir estos pasos:



Abre la aplicación de Alexa en tu dispositivo.

Ve a la sección “Más ” y selecciona “ Configuración ”.

” y selecciona “ ”. Luego, selecciona “ Privacidad de Alexa ”.

”. Haz clic en “Revisar historial de voz”. Aquí podrás ver, escuchar y eliminar tu historial de grabaciones.

Por otra parte, también puedes acceder a la configuración de privacidad de Alexa a través de un navegador web. Simplemente, debes dirigirte a la sección de “Configuración de privacidad de Alexa”.

¿Cómo evitar que Alexa grabe tus conversaciones?

Los usuarios tienen la posibilidad de gestionar el almacenamiento de sus grabaciones de voz de varias maneras. Pueden optar por deshabilitar el almacenamiento de estas grabaciones o configurar la eliminación automática de futuras grabaciones después de un período específico.

