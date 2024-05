El truco para hacer smart tu tele antigua con poco dinero

Si tienes una televisión antigua y buscas una manera económica de convertirla en una Smart TV , te presentamos un truco que podría interesarte. Dentro de la gran cantidad de opciones existentes, hay una manera de bajo costo para hacer que tengas otra tele disponible en casa.

¿Cómo hago que mi televisor antiguo sea un Smart TV con poco dinero?

Algunos reproductores de DVD o Blu-ray vienen equipados con la capacidad de conectarse a internet, lo que te permite acceder a una variedad de servicios de streaming y contenido en línea directamente desde tu televisor, reveló la marca de pantallas TCL .

Aunque su funcionalidad como Smart TV puede ser un poco limitada en comparación con otros dispositivos más modernos, como los ChromeCast o Apple TV, son una opción bastante económica si ya cuentas con uno de estos dispositivos en casa.

Imagina la posibilidad de ver tus programas favoritos en Netflix, YouTube o incluso navegar por la web desde la comodidad de tu televisor antiguo. Todo esto con solo conectar un reproductor de DVD o Blu-ray con conexión a internet.

Esta opción no solo te permite ahorrar dinero al no tener que invertir en una Smart TV nueva, sino que también te brinda la flexibilidad de seguir utilizando tu televisor actual. Además, muchos de estos reproductores vienen con interfaces intuitivas y fáciles de usar, lo que significa que no necesitas ser un experto tecnológico para sacarles el máximo provecho.

¿Cuánto cuesta un reproductor de DVD o Blu-ray en México?

Es importante tener en cuenta que el valor de estos reproductores puede variar dependiendo del modelo y la marca . Algunos pueden ofrecer una amplia gama de aplicaciones y servicios de streaming, mientras que otros pueden tener opciones más limitadas.

Antes de realizar tu compra, asegúrate de investigar y comparar diferentes modelos para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Después de una investigación de mercado, los más baratos arrancan en 300 pesos mexicanos al tratarse de dispositivos usados.

Recuerda que para aprovechar al máximo esta opción, necesitarás tener una conexión a internet en tu hogar. Si estás buscando una manera económica de transformar tu televisor antiguo, considera esta opción. Con esta solución sencilla y asequible, podrás disfrutar de muchas ventajas de una Smart TV sin tener que gastar una fortuna.

